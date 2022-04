Le Barça couche Séville

Au Camp Nou, un bonbon de Pedri a permis au FC Barcelone de disposer d'un concurrent direct, le Séville FC (1-0), et ainsi prendre possession de la deuxième place de Liga.

Dembélé leur a tout fait

Barça (4-3-3) : Ter Stegen - Alves, Araújo, Piqué, Alba - F. De Jong (Gavi, 74e), Busquets, Pedri - O. Dembélé, Aubameyang (Depay, 81e), F. Torres. Entraîneur : Xavi.



Séville (4-2-3-1) : Bono - J. Navas (c) (Montiel, 78e), Koundé, D. Carlos, Rekik (Mir, 82e) - Jordán, Gudelj (En-Nesyri, 78e) - Lamela (Corona, 67e), Rakitić, Ocampos - Martial (Augustinsson, 82e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Après son exercice 2020-2021 de morfal , on ne l'avait pas vu de septembre à janvier, et il a attaqué 2022 pour rattraper ce qu'il avait raté. Pedro González López dit Pedri est un joyau qui a retrouvé son rôle prépondérant au cœur du Barça, et a certainement permis au FCB d'enregistrer un succès contre Séville (1-0) capital à l'échelle de cette saison de Liga. Une action de classe du Canarien de 19 ans , à l'entrée des 20 dernières minutes, a permis de faire péter la banque, alors que les siens ramaient face au troisième du championnat : une frappe pure et croisée aux 20 mètres après avoir couché Ivan Rakitić et Diego Carlos pour faire lever le Camp Nou et se placer à la deuxième place du classement.Les 70 premières minutes de ce choc du dimanche soir avaient été une suite de frustrations pour le. Sergio Busquets a été mis KO par Gerard Piqué dès la première minute, Ferran Torres a allumé la première mèche (8), et Ousmane Dembélé a commencé sa promenade en déposant le cuir sur la tête de Frenkie de Jong, malhabile (12). Face à desbien timides à l'image d'Anthony Martial, le matraquagea continué au fil des minutes. Pêle-mêle : une demi-volée au-dessus signée Jordia Alba (22), un pas de danse de Dembouz annihilé par Diego Carlos (25), une frappe molle de Pedri (27), une chute de Pierre-Emerick Aubameyang dans les six mètres (41), un bonbon de ce même Pedri mal exploité par Torres (44)... Et une belle parade au sol de Yassine Bounou devant Aubame (45+1).À la reprise, les Andalous ont haussé le ton : Erik Lamela est enfin sorti de sa boîte (47), et Lucas Ocampos n'est pas passé loin de pouvoir catapulter au fond un centre de Jesús Navas (54), et Ronald Araújo s'est occupé d'écœurer tour à tour chacun des attaquants. Montant en puissance, Dembélé a répondu en offrant des balles de but à Torres (62) et Araújo (63), en vain. Dans la foulée, Torres a continué de croquer (64), et l'ancien de la maison Rakitić a fait passer un frisson sur coup franc (66). Même Piqué s'est essayé, trouvant les gants du portier sévillan (68), mais surtout la barre de la tête (69).Dembélé aurait pu faire sauter le verrou, mais sa volée claquée a rebondi au-dessus (70), et en contre, Martial a été trop gentil du gauche (71). Une belle cartouche gâchée, puisque le Barça a trouvé la faille par Pedri dans la foulée, sur un service de Dembélé, évidemment, qui offrira également une nouvelle galette au cochon Torres (78). Ça a ensuite chauffé dans la moitié barcelonaise, mais Piqué a retenu Rafa Mir comme un filou en s'en tirant avec une biscotte (85), et dans les derniers instants, Marc-André ter Stegen s'est manqué avant de se rattraper devant Ludwig Augustinsson (90+2). De toute façon, la sentence était dite, à cause d'un petit bonhomme d'un mètre 74.