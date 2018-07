Pastore s'engage avec la Roma

6

MA

Toutes les bonnes choses ont une fin. Javier Pastore , premier star du projet nouveau du PSG , quitte la capitale française pour une autre capitale européenne : Rome. Après avoir vendu Radja Nainggolan à l'Inter ce mardi, l'AS Roma a officialisé dans la foulée la venue du milieu de terrain argentin pour cinq ans. Le montant versé par la Louve au club parisien s'élève à un peu plus de 24 millions d'euros.Âgé de 29 ans, Pastore a disputé 270 matchs avec le PSG et a inscrit 45 buts tout en délivrant 56 passes décisives, le classant parmi les plus grands passeurs de l'histoire du PSG aux côtés de Safet Sušić et Mustapha Dahleb.l'artiste.