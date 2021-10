Paris miraculé face à Angers

Très à la peine et mené à la pause, le PSG a, comme il a déjà su le faire cette saison, retourné Angers en seconde période pour s'offrir un succès très, très laborieux (2-1). Sans grande surprise, Paris reste confortablement installé sur son fauteuil de leader et peut tranquillement brancher son esprit sur le match de Ligue des champions de mardi, face à Leipzig. Même si, au-delà des résultats, le jeu se fait désespérément attendre du côté de la porte d'Auteuil.

Et Boufal fit mal au PSG

Mieux vaut VAR que jamais

: Donnarumma - Dagba (Hakimi, 71e), Kehrer, Kimpembe, Diallo (Bernat, 63e) - Herrera (Draxler, 71e), Danilo, Verratti - Rafinha (Wijnaldum, 63e), Icardi, Mbappé (Dina Ebimbe, 94e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Bernardoni - Cabot, Manceau, Traoré, Thomas, Capelle - Mendy, Mangani, Fulgini (Bahoken, 77e) - Boufal (Ounahi, 77e), Cho (Brahimi, 64e). Entraîneur : Gérald Baticle.

Un vendredi soir après quinze jours de trêve internationale, après avoir subi sa première défaite de la saison à Rennes, à quelques jours d'un match de Ligue des champions, sans une pelletée de ses internationaux sud-américains et face à une équipe séduisante : tous les ingrédients étaient, a priori, réunis pour que cette réception du SCO d'Angers se transforme en piège géant pour le Paris Saint-Germain. Et ça a bien failli se produire : sauvé par un penalty très sympathiquement accordé par la VAR en fin de match, pour une faute de main dans la surface qui avait échappé à Bastien Depechy, le PSG s'est imposé sur le fil face aux Angevins après avoir mené, mais, surtout, après avoir bien ramé.Avec un Paris diminué de la sorte, même malgré la présence de Verratti et Mbappé sur le terrain, il fallait s’attendre à un match ronronnant. Et c’est précisément ce à quoi nous avons eu le droit. Le PSG passe son premier acte à faire tourner mollement le ballon (72% de possession en première période) et à ne frissonner que sur de rares occasions loin d’être franches. Une première frappe signée Mbappé, très en jambes (5), un ballon envoyé en tribunes par Rafinha (7), et Paris retourne en mode économie d’énergie. En face, Angers, dans son 3-5-2, attend patiemment les opportunités en contre et sur coup de pied arrêté. Une percée de Cho est parfaitement contenue par Kimpembe (26), un festival de dribbles de Boufal annihilé par Danilo (26). Et puis, un peu logiquement, la punition. Sur un ballon perdu par un Verratti pourtant excellent, Cabot part en trombe vers le but parisien, décale un Boufal intenable côté droit, lequel envoie un centre digne de Kevin De Bruyne au second poteau pour Fulgini. Si Paris voit une égalisation signée Herrera refusée logiquement pour une position de hors-jeu (44), il ne peut pas vraiment s’en plaindre : plus dangereux offensivement (5 tirs, 2 cadrés contre 4 tirs, 0 cadré côté parisien), Angers n’a pas volé son avance au score.En position de force, Angers défend sérieusement sa position. Et laisse Paris pousser fort. Rafinha règle mal sa mire sur un ballon pourtant idéal à l'entrée de la surface (54). À l'heure de jeu, le Parc se réveille, mais pour tout autre chose : plus d'un an après sa rupture des ligaments croisés, Juan Bernat a enfin fait son retour sous le maillot du Paris Saint-Germain et sous les hourras du public. Des hourras qui se réveillent cinq minutes plus tard : après un corner, Kylian Mbappé récupère la gonfle côté droit et centre délicatement du gauche vers les 5,50 m, coupé de la tête par Danilo qui devance Bernardoni. À une dizaine de minutes de la fin, Mauro Icardi manque, d'une tête pas assez puissante, une occasion de repasser devant (82). Fort heureusement pour lui, les arbitres vidéo se rendent compte que son coup de casque a touché la main de Pierrick Capelle avant d'atterrir dans les bras de Paul Bernardoni. Un penalty tombé du ciel pour Paris (d'autant plus qu'une faute de l'attaquant argentin sur Romain Thomas aurait pu être sifflé sur cette occasion), et transformé par Kylian Mbappé. Récompensé avec énormément de réussite d'une seconde période de bien meilleure facture que la première, Paris peut préparer la réception de Leipzig en étant assuré que sa bonne étoile brille toujours, et qu'elle est bien décidée à lui offrir des come-back dans lecette saison. Pour la manière, on repassera.