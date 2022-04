Paris, champion de l'indifférence ?

Ce mercredi face à Angers, si les étoiles s'alignent, le PSG pourrait déjà valider mathématiquement l'obtention de son dixième titre de champion de France. Quarante et un ans après, les Parisiens rejoindraient donc l'AS Saint-Étienne au Panthéon du football français. Un sacré accomplissement qui ne fait pas se décrisper grand monde, même à Paris, où les supporters ont du mal à se réjouir pour un trophée acquis au terme d'une saison aussi triste. On leur a donné la parole.

À la sortie du Parc des Princes, sur les coups de 23h, dimanche soir, il n’y avait pas grand-monde pour donner de la voix. Sur le boulevard des Maréchaux, l’artère qui redirige les sortants des tribunes vers la porte de Saint-Cloud, la foule dense, mais silencieuse n’était perturbée que par quelques coups de klaxon, dont on ne pouvait deviner s’ils étaient liés au résultat du match face à l'OM ou au trafic qui commençait à s’épaissir. Pas vraiment d’excitation, pas d’électricité non plus, au mieux quelques sourires sur les visages les plus jeunes : on aurait du mal à croire que dans l’enceinte de la porte d’Auteuil, c’est un Classique face à Marseille qui vient d’être remporté par le PSG (2-1). Une nouvelle affiche qui aura déçu, comme tant d’autres cette saison. Avec 15 points d’avance sur sa victime du week-end et dauphin, Paris peut déjà être sacré champion de France ce mercredi, pour la dixième fois de son histoire, égalant le record de l’AS Saint-Étienne. Et on a l’impression que tout le monde s’en cogne un peu.Il y aura bien quelques irrésistibles pour assurer que la conquête de ce dixième titre leur hérisse encore les poils des bras comme au premier jour. Les autres ne se font pas prier pour dérouler la liste des raisons qui font que ce titre les indiffère un peu plus que les autres. Première d’entre elles :, résume Valentin, 31 ans, supporter depuis le siècle dernier et un peu nostalgique des années galère.Vadim, ancien abonné et habitué du Parc depuis 2005, complète :Une équipe dopée cet été par le mercato XXL qui a vendu la promesse d’une saison spectaculaire et d’un jeu léché. Résultat :, estime Clément, supporter du club.En onze saisons de QSI, Paris aura remporté le titre huit fois, ne l’abandonnant qu’aux saisons exceptionnelles de Montpellier (2012), Monaco (2017) et Lille (2021)., estime Christophe, fidèle rouge et bleu depuis ses premières émotions au Parc des Princes, en 2005.Une conséquence, aussi, du fait que remporter la Ligue 1, ce qu’il a prouvé qu’il pouvait faire très facilement, n’est pas vraiment l’objectif du PSG. Dans « Rêvons plus grand » , la devise du club, il faut surtout comprendre « rêvons au-delà de nos frontières » : dans tous les discours, toutes les sorties médiatiques, toutes les têtes, il y a avant tout cette Ligue des champions, seul trophée manquant au cabinet du club et le seul qui fait encore réellement vibrer l’immense majorité des fans du PSG.En se concentrant principalement sur la C1, en bâtissant un club et un effectif taillé presque exclusivement pour tirer les grandes oreilles à la coupe, Paris a participé à reléguer la Ligue 1 au rang de trophée secondaire. Un état de fait qui a été poussé par les médias, mais aussi par les supporters qui s’en sont bien accommodés. Et même si le PSG va rejoindre Saint-Étienne en tête du palmarès du championnat de France, 41 ans après l’établissement du record par les Verts en 1981, cet accomplissement a été complètement noyé par l’élimination face au Real Madrid, et la déception qui s’en est suivie. Aujourd’hui, c’est tout un club, toute une équipe qui ne semble plus vivre que pour la Ligue des champions., ponctue Raphaël, un autre supporter qui avoue même qu’il a vu cette saisonIl y a neuf ans presque jour pour jour, en mai 2013, la place du Trocadéro s’habillait de rouge et bleu pour célébrer en grande pompe le premier titre de champion de l’ère QSI. Des dizaines de milliers de personnes réunies sur la place sous un cagnard assommant pour quelques minutes de communion populaire immédiatement gâchées par les débordements, les casseurs et les effluves de gaz lacrymogènes. Depuis, Paris est un club qui célèbre ses titres confiné, avec des supporters gentiment assis à leurs sièges. Un facteur qui a joué, aussi, à éloigner un peu plus le public de ses héros, ce que l’attitude des acteurs sur le terrain n’a pas aidé à arranger., tranche Alexis, 36 ans, trente ans d’amour du club dans le rétroviseur.Ce dixième titre sera historique, mais il arrive peut-être au pire moment de l’histoire récente du club, celui où la majorité des supporters boude ce qu’est cette équipe au plus profond d’elle-même, et la manière avec laquelle elle empile ses trophées, avec facilité et sans panache. Reste les éternels optimistes pour voir un rayon de soleil dans ces épais nuages. Du haut de ses 47 ans, Joël suit le PSG depuis les années 1980 et refuse de se laisser blaser :Un titre pour les livres d'histoire, c'est mieux que rien.