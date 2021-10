Palace rattrape Leicester, Tottenham et Brentford s'imposent

Tottenham gagne enfin ! Premier succès en quatre matchs de championnat. Face à Aston Villa, l'ouverture est signée Pierre-Emile Højbjerg. À la conclusion de son propre travail et aidé par le relais de Son Heung-min, le Danois a su placer un beau plat du pied à l'entrée de la surface pour libérer les siens. Villa parvient malgré tout à revenir par Ollie Watkins, venu reprendre un centre de Matt Targett au premier poteau, mais le pauvre Targett fait couler les siens, déviant malencontreusement l'excellent ballon de l'inusable Son. Lessont huitièmes.Lesont piqué comme il le fallait. Face à des Grenats apathiques, Brentford a très vite pris le dessus. La frappe repoussée de Sergi Canós a d'entrée profité à Bryan Mbeumo au rebond, venu pousser le cuir juste derrière la ligne, malgré le plongeon de Łukasz Fabiański. Les hommes de David Moyes se rebiffent et doivent attendre les dix dernières minutes pour voir Jarrod Bowen égaliser d'une reprise de volée à bout portant. Mais comme rien ne va chez les, Yoane Wissa, tout juste entré en jeu et au rebond d'un coup-franc, glace le London Stadium dans le temps additionnel, sur une frappe taupée. Brentford peut remercier la Ligue 2.Des erreurs, et encore des erreurs. Mal en point au classement et mené deux fois face à Leicester, Crystal Palace est revenu de nulle part pour arracher le nul. La perte de balle de Joachim Andersen devant ses buts a ainsi lancé Kelechi Ihenacho vers les filetsavant qu'un contre éclair, emmené par Harrison Barnes, ne permette à Jamie Vardy d'enrouler son ballon au sol. Revanchards, les Londoniens sont revenus dans la partie grâce à Michael Olise, s'y reprenant à deux fois pour scorer. La tête haute, Palace se replace et égalise au terme d'un cafouillage dont Jefferey Schlupp a su tirer le meilleur en plaçant sa caboche. Que de regrets pour despeu vernis en ce début de saison.