Nuno Mendes, débutant le plus cher de Ligue 1

Encore une place d'honneur pour le PSG en Europe.Dans sa lettre, hebdomadaire , l'Observatoire du football CIES s'intéresse cette semaine au classement de la valeur des joueurs de moins de 23 ans ayant débuté dans les championnats du Big Five cette saison. Sans surprise, c'est un joueur du PSG qui arrive premier parmi les pensionnaires de Ligue 1. Estimé à 53 millions d'euros, Nuno Mendes devance le Rennais Kamaldeen Sulemana (33,8 millions) et le Monégasque Myron Boadu (29,8 millions).En revanche, sur le plan européen, le Parisien n'occupe que la quatrième place. Sur ce plan-là, le RasenBallsport Leipzig rafle la mise et place deux de ses poulains aux deux premières places. Joško Gvardiol, évalué à plus de 96 millions d'euros, devient le débutant le plus cher d'Europe, juste devant Dominik Szoboszlai (60,3 millions). Egalement sur le podium, le Barcelonais Gavi (58,6 millions) du haut de ses 17 ans et 8 mois est le plus jeune joueur de ce top 50. Pour compléter le Top 10, précisons que l'on retrouve trois autres joueurs évoluant en Bundesliga : Piero Hincapié, Odilon Kossounou (Leverkusen) et Jesper Lindström (Francfort).Les joueurs français l'avaient déjà bien compris : l'Allemagne, ça vous gagne !