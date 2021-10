Nouvelle révélation sur le vol fatal à Emiliano Sala

L’homme soupçonné d’avoir organisé le vol fatal à Emiliano Sala jugé à Cardiff• Le vol n’a pas été effectué dans des conditions conformes aux règles• Le pilote n’avait pas la licence pour ce type d’avion, ni pour voler de nuit https://t.co/IoIBSUudxi pic.twitter.com/ZDtG4xfHa8 — Le Parisien (@le_Parisien) October 18, 2021

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le sort de David Henderson sera bientôt scellé., avait lancé Emiliano Sala dans un message vocal envoyé à des proches via la messagerie WhatsApp. Sa disparition en janvier 2019 a bouleversé le monde du ballon rond. Près de trois ans plus tard, le procès de David Henderson, qui devait conduire l’attaquant argentin de Nantes à Cardiff avant de confier ce vol fatal à son collègue David Ibbotson, s’est ouvert dans la capitale galloise. S’il faudra attendre deux semaines pour connaître le verdict final, l’homme arrêté pour homicide involontaire risque déjà gros, très gros.Déjà rapportées dans un rapport définitif publié en mars 2020 par les enquêteurs, toutes les preuves contre David Henderson ont été montrées au grand jour au tribunal ce lundi, selon les informations du. La thèse d’un vol effectué dans des conditions non conformes aux règles aurait largement été défendue. En plus de ne pas avoir de licence pour utiliser de type d’avion, le pilote aurait navigué à vue, de nuit, dans des conditions météo difficiles. Henderson avait plaidé non coupable d’infraction à la législation sur la navigation aérienne il y a tout juste un an, devant ce même tribunal. S’il avait été libéré sous caution, il y a des chances qu’il ne s’en sorte pas indemne cette fois-ci.À noter enfin que la famille du joueur a décidé de ne pas assister au procès.