Norwich rafle la mise pour l'espoir grec Christos Tzolis

We're delighted to announce the signing of PAOK and Greece international winger Christos Tzolis! ?? #WelcomeTzolis ?? — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 12, 2021

PC

La belle affaire pour Norwich.Le club anglais vient de signer l'un des plus beaux mouvements de ce mercato en s'attachant les services de la pépite grecque Christos Tzolis, pas encore vingt ans et convoitée par plusieurs écuries européennes. Il aura fallu 13,5 millions d'euros pour l'arracher à son club du PAOK Salonique. Le Grec s'est engagé avec lesjusqu'en février 2026.Pour sa première saison comme professionnel, le jeune ailier a impressionné, en terminant l'année avec 16 buts et 10 passes décisives en 46 matchs (toutes compétitions confondues). Il a aussi connu ses premières sélections avec l'équipe nationale, et a même marqué face à Chypre : une précocité à faire pâlir la plupart des autres joueurs de son âge. Billy Gilmour , Tzolis : cette saison, lesaccueillent des poussinets.