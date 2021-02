Nîmes colle aux basques de Nantes

Nîmes (4-1-4-1) : Reynet - Alakouch (Burner, 88e), Guessoum, Miguel, Meling - Cubas (M. Koné, 70e) - Benrahou, Fomba, Eliasson (Duljević, 64e), Ferhat - Ripart (c). Entraîneur : Pascal Plancque.



Nantes (4-4-1-1) : Lafont - Appiah (A. Sylla, 90e), Castelletto, Pallois - Traoré - Coco (Louza, 72e), Girotto (c), Chirivella (A. Touré, 90e), Simon (K. Bamba, 72e) - Blas (Emond, 85e) - Kolo Muani. Entraîneur : Antoine Kombouaré



C'était malheur au vaincu... Et il n'y a pas eu de vaincu.Dans un match couperet à souhait entre le 17(Nîmes) et le 18(Nantes) au coup d'envoi, les points ont été partagés et cela arrange plus les affaires des Crocos, même si dans le même temps Lorient (vainqueur 2-1 face à Sainté) en profite pour griller la politesse aux deux équipes Déjà en vue à Angers (1-3) et contre Marseille (1-1) , Ludovic Blas a planté son septième pion de la saison en profitant d'un gros travail de Randal Kolo Muani, validant la première période solide de Canaris qui s'étaient déjà montrés dangereux par Pedro Chirivella (22). Les Crocos, de leur côté, ont mis une mi-temps avant de tenter enfin leur chance par Zinedine Ferhat (45+1).En deuxième, on a mis du temps à se remettre dedans mais l'entrant Moussa Koné a finalement fusillé Alban Lafont après un coup de billard et un ballon involontairement renvoyé par Haris Duljević. Cela aurait pu ressembler à un hold-up, mais le portier nantais a ensuite sauvé les meubles (79, 82) et Nantes n'a pas réussi à repasser devant malgré l'expulsion tardive du défenseur gardois Florian Miguel pour une deuxième biscotte (90+1).Le feuilleton de cette lutte pour le maintien, décidément un vrai bonbon.