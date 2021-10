Nice renverse Angers sur le gong

Angers (3-4-1-2) : Bernardoni - Manceau, Is. Traoré, Thomas - Cabot (Pereira Lage, 74e), Ba. Mendy, Mangani, So. Doumbia (Capelle, 74e) - Fulgini - Cho (B. Brahimi, 75e), Boufal. Entraîneur : Gérald Baticle.



Nice (4-4-2) : W. Benítez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Da Cunha (Boudaoui, 73e), Rosario (K. Thuram, 74e), Lemina, H. Kamara (Claude-Maurice, 65e) - Delort, Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.

Longtemps timide en transition, Nice a su élever le curseur pour s'extirper du piège angevin (2-1), grâce notamment à un Andy Delort sur son trente-et-un.Il faut attendre vingt minutes et un poteau trouvé par Delort de la tête pour que cet Angers-Nice décolle. Malgré une autre alerte de Da Cunha, à distance (26), ce sont bien les Aiglons qui vont être contraints de courir après le score : Sofiane Boufal, parti en double inter-exter face à Youcef Atal, obtient un penalty qu'il transforme en patronPeu à peu annihilée par le SCO au fil de la première mi-temps, la formation niçoise rallume la lumière après l'entracte. Delort parvient enfin à combiner avec Gouiri, déclenche à l'entrée de la surface et voit son tir contré par Romain Thomas lober un Paul Bernardoni trop avancé. Via Gouiri, Da Cunha et même Claude-Maurice via un beau ciseau, l'OGC Nice pousse fort et va faire craquer Angers dans le temps additionnel. Une ultime reprise sans contrôle de Delortoffre aux Niçois la place de dauphin du Paris Saint-Germain.