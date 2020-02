Naples s'en sort face à la Samp

Sampdoria (4-4-2) : Audero - Thorsby, Tonelli, Colley, Augello - G. Ramírez (Maroni, 68e), Ekdal, Linetty, Jankto (Ronaldo Vieira, 79e) - Gabbiadini, Quagliarella (c) (Bonazzoli, 75e). Entraîneur : Claudio Ranieri.



Napoli (4-3-3) : Meret - Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, M. Rui - Elmas (Politano, 79e), Lobotka (Demme, 61e), Zieliński - Callejón (Mertens, 72e), Milik, Insigne (c). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Fabio Quagliarella a bien contrarié « son » Napoli, mais ça n'a pas suffi.Malgré un but planté et un peno gratté par le capitaine des, le Napoli s'est sorti du traquenard génois pour signer face au 16du championnat un deuxième succès de rang en Serie A, après son coup d'éclat face à la Juve la semaine passée Tout a très bien commencé pour les, le mètre 86 d'Arkadiusz Milik trouvant les ficelles de la tête dès la troisième minute malgré la présence d'un fumigène dans l'aire de jeu (0-1, 3). Moins d'un quart d'heure plus tard, le Macédonien Eljif Elmas (20 ans), à l'affût sur corner, a inscrit son premier pion en Italie (0-2, 16). Quagliarella ne pouvait laisser passer ça sans réagir : d'une volée splendide et limpide, il a réduit l'écart face à son équipe de cœur (1-2, 26).Les locaux ont continué dans ce sens : après un premier gros loupé pour Gastón Ramírez à bout portant juste avant la pause (39), l'Uruguayen a pensé égaliser d'un joli retourné de près sur un ballon qui traînait dans les six mètres, mais une mimine initiale de Manolo Gabbiadini l'en a empêché (55). La VAR a ensuite changé de camp puisque c'est finalement après une faute de Manolas sur Quagliarella que la Samp a recollé par l'intermédiaire de Manolo Gabbiadini (2-2, 73). Jusqu'à ce que Naples hausse le ton et que la recrue Diego Demme vienne climatiser Luigi-Ferraris du gauche après une première frappe d'Insigne repoussée (2-3, 83). Et au bout du bout du temps additionnel, le revenant Dries Mertens, pour sa première apparition en 2020, a porté le coup de grâce dans le but vide et la cacophonie générale (2-4, 90+8).Si ça continue, on va finir par croire que le Napoli est vraiment de retour.