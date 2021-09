Monaco renvoie Saint-Étienne à ses démons

Trois poteaux pour les Verts

Monaco (3-4-3) : Nübel - Sidibé (Aguilar, 46e), Disasi, Badiashile - Diatta (Tchouaméni, 72e), Fofana, Matazo (Golovin, 46e), C. Henrique (Pavlović, 87e) - Volland (Jean Lucas, 90e), Boadu (Ben Yedder, 61e), Diop. Entraîneur : Niko Kovač.



Saint-Étienne (3-4-3) : Green - Moukoudi, Kolodziejczak, Nadé (Youssouf, 36e) - Bouanga (Aouchiche, 79e), Camara, Neyou, Trauco - Nordin (Bajic, 36e), Krasso (Hamouma, 70e), Khazri (Boudebouz, 79e). Entraîneur : Claude Puel.

La passe de deux pour Monaco.Pas forcément plus séduisante que lors de ses dernières sorties, l'ASM a profité de la très mauvaise forme de Saint-Étienne pour grappiller son deuxième succès de la saison. C'est toujours bon à prendre.Contre toute attente, ce sont pourtant les Verts qui ont mieux attaqué ce match devant les tribunes plus clairsemées que jamais du stade Louis-II, en ce soir de semaine. Mais tout va mal pour Saint-Étienne, et le poteau s'interpose devant Krasso, puis Bouanga dans la même minute (11). Trop heureux, Monaco en profite pour saisir l'opportunité quand Fofana envoie Volland terminer le travail pour son premier but de la saison, avant que Green ne commette l'irréparable en fauchant Boadu, lancé pleine balle vers le but (34). Exclu, le jeune portier voit son remplaçant Bajic réaliser l'arrêt sur le coup franc de Sidibé (36), avant que Bouanga ne vienne rappeler à tout le monde que Monaco est malade. L'ancien Nîmois profite d'un service de Khazri après une perte de balle de Badiashile pour créer la surpriseCe même Denis Bouanga qui est tout proche de créer la sensation, mais fait plutôt connaissance avec le poteau de l'autre côté du terrain (57). Et la logique finit par frapper. Une main incompréhensible de Kolodziejczak dans sa surface, et Niko Kovač s'empresse de faire entrer Wissam Ben Yedder pour transformer le penalty sur son premier ballon. Le club de la Principauté se montre à nouveau dangereux par l’intermédiaire de Golovin (65, 70) ou encore Tchouaméni (75), avant de tuer le match grâce à une belle volée de son international français Wissam Ben YedderPendant ce temps, la maison verte continue de brûler.