Milan sauve un point face à l'Udinese

Les autres résultats de la soirée :

Buts : Spinazzola (59e, CSC) pour la Fiorentina // Spinazzola (48e), Diawara (87e) pour la Roma

Buts : Gosens (12e), Palomino (48e), Luis Muriel (50e), Iličić (58e), Miranchuk (87e) pour l'Atalanta // Simy (23e) pour Crotone

Buts : Zappacosta (52e) pour le Genoa // Tonelli (77e) pour la Sampdoria

Buts : Faraoni (25e), Foulon (34e, CSC), Lasagna (50e) pour le Hellas

But : Rugani (17e) pour Cagliari

Milan revient de loin.Tombeurs de la Roma (2-1) dans la capitale ce dimanche, lessont passés à un cheveu de la rechute face à l'Udinese (1-1) ce mercredi soir à San Siro.Après un premier acte fermé qui voit Sandro Tonali sortir sur blessure, les hommes de Stefano Pioli frôlent la correctionnelle une première fois grâce à un sauvetage sur sa ligne d'Alessio Romagnoli devant Ilija Nestorovski. Mais sans Zlatan, blessé et actuel animateur du festival de Sanremo , le club milanais peine à se créer de réelles situations. Et puis, autour de l'heure de jeu, c'est Gigio Donnarumma qui va planter les siens en jugeant mal une tête anodine de Rodrigo Becão sur corner. Milan ne semble pas avoir les ressources pour revenir au score face au bloc bas posé sur l'échiquier par Luca Gotti, mais sur la dernière action du match et un ultime centre d'Ante Rebić, Jens Stryger Larsen fait une faute de main scandaleuse et offre le penalty de l'égalisation à Franck Kessié. Le Milan sauve les meubles et garde provisoirement son costume de dauphin et quatre points d'avance sur l'Atalanta et la Juve.