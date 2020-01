Milan dompte le Toro

5

AC Milan (4-4-2) : Donnarumma - T.Hernández, Romagnoli, Kjær, Conti - Bonaventura (Leão, 76e), Bennacer, Krunić (Çalhanoğlu, 81e), Castillejo - Rebić (Kessié, 106e), Piatek (Ibrahimović, 65e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Torino (3-4-2-1) : Sirigu - Bremer (Djidji, 82e), Nkoulou, Izzo - Aina, Lukić, Rincón (Lyanco, 112e), De Silvestri (Laxalt, 112e) - Berenguer (Milićo, 90e), Verdi - Belotti. Entraîneur : Walter Mazzari.

Avant de lancer ce quart de finale de la Coupe d'Italie 2019-2020, il fallait d'abord dire adieu à l'artiste.Tragiquement décédé à Calabasas dans la journée de dimanche, Kobe Bryant a été honoré par l'AC Milan, club dont il était supporter depuis l'enfance, durant le préambule de cette rencontre pour connaître le troisième demi-finaliste de la compétition après les qualifications de Naples et de la Juventus. Juste avant le début de match, une vive émotion s'est emparée des travées de l'enceinte milanaise avec une minute de silence en hommage auet sa fille Gianna, tous les deux disparus lors de l'accident d'hélicoptère ayant coûté la vie à neuf personnes. Munis d'un brassard noir autour du bras, les vingt-deux acteurs de la partie voient Milan prendre les commandes du match grâce à Giacomo Bonaventura sur un centre d'Ante Rebić (12, 1-0). À la vingt-quatrième minute de jeu, de chaleureux applaudissements issus des travées vont à nouveau rendre un hommage appuyé à Bryant. Cependant, le Torino ne se laisse pas emporter par l'émotion et convertit sa seule frappe de la première période grâce à Bremer, bien lancé dans la profondeur pour tromper Gianluigi Donnarumma (34, 1-1). Alors que le match se tend, à l'image des mauvais gestes de Rebić et Armando Izzo, un but est refusé à l'international croate juste avant la pause pour une main de Krzysztof Piatek au préalable.Dominateur lors de la première période et désireux de reprendre l'avantage dans la partie, l'AC Milan accélère, mais le coup de casque d'Alessio Romagnoli sur le centre de Samu Castillejo passe au-dessus du but gardé par Salvatore Sirigu. Progressivement, le Toro refait surface, et sur un centre d'Ole Aina côté gauche, Bremer remet le couvert pour s'offrir un doublé grâce à une jolie tête piquée (71, 1-2). Malgré les entrées successives de Zlatan Ibrahimović et Rafael Leão, lesbutent sur la défense turinoise bien regroupée après avoir encaissé sept pions contre l'Atalanta Bergame le week-end dernier. Heureusement pour les hommes de Stefano Pioli, la dernière entrée lombarde va être décisive, puisque Hakan Çalhanoğlu remet les deux équipes à égalité d'une lourde frappe dans le temps additionnel (90+1, 2-2). Sans un Ibrahimović maladroit et un Sirigu impérial sur le dernier tir du Suédois, cette rencontre aurait pu se terminer avant la prolongation. Avec trente minutes supplémentaires de jeu et malgré un Sirigu des grands soirs, les deux équipes vont finalement se départager grâce aux hommes frais milanais Çalhanoğlu (106, 3-2) et Ibra (108, 4-2).Milan affrontera donc la Juve dans une confrontation aller-retour.