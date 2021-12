Milan va mieux

3

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Florenzi, Tomori, Romanogli, Hernández (Ballo Touré, 62e) - Bakayoko (Bennacer, 46e), Kessié (Tonali, 79e) - Saelemaekers, Diaz, Leão (Messias, 46e) - Pellegri (Krunić, 15e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Salernitana (3-5-2) : Belec - Bogdán, Gyömbér, Veseli - Ranieri (Jaroszynski, 79e), Coulibaly, Di Tacchio (Kastanos, 46e), Schiavone, Zortea (Kechrida, 61e)- Simy (Bonazzoli, 61e), Ribéry (Djuric, 61e). Entraîneur : Stefano Colantuono.

Trois jours après sa remise en forme sur la pelouse du Genoa (3-0), l'AC Milan a facilement disposé de la Salernitana ce samedi après-midi à San Siro (2-0). Un second succès consécutif qui permet aux Lombards de provisoirement prendre la tête de la Serie A avant le choc entre Naples et l'Atalanta.L'après-midi est plus que reposante pour les hommes de Stefano Pioli face à la formation la plus faible du championnat transalpin. Les Milanais n'ont besoin que de cinq minutes pour perforer une première fois la défense de Salernitana, grâce à un déboulé de Leão dont le centre est repris par Kessié. C'est ensuite le Belge Saelemaekers qui s'amuse dans la surface adverse avant de décocher une douceur du gauche dans les filets de Vid BelecEn face, les coéquipiers de Franck Ribéry n'opposent pas l'ombre d'une résistance, et les hommes de Stefano Pioli peuvent tranquillement gérer leur avance en deuxième période. Les Milanais pensent même se mettre définitivement à l'abri à vingt minutes de la fin, mais la coqueluche du moment en Lombardie, Junior Messias , voit sa frappe détournée d'une superbe parade par Belec, seul joueur au niveau côté Salernitana. Et puis, c'est tout.Prochain défi pour les Milanais : le choc face à Liverpool en Ligue des champions mardi prochain. Clairement une autre paire de manches.