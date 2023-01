Memphis Depay s’entraîne déjà avec l’Atlético de Madrid

@Memphis, con permiso del FC Barcelona, se ejercitó en Majadahonda mientras ambos clubes cierran su traspaso a nuestro club. pic.twitter.com/kWFmHcweIU — Atlético de Madrid (@Atleti) January 19, 2023

AR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur la route de Memphis.Alors qu’il n’a signé aucun contrat avec l’Atlético de Madrid et qu’il est toujours (officiellement) un joueur du Barça, Memphis Depay a déjà pris part à un entraînement avec sa très probable future équipe. Une participation qui a pu avoir lieu grâce à la permission du club catalan. Dans les prochains jours, l’attaquant devrait en effet s'engager pour deux saisons et demie auprès des, pour un transfert estimé à trois millions d’euros. Le tout, afin de pallier le départ de João Félix en prêt à Chelsea Depuis le début de cet exercice, et l’arrivée de Robert Lewandowski , l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais n’est plus dans les petits papiers de Xavi. Blessé à la cuisse, il a été écarté des terrains pendant un mois, ne prenant part qu’à quatre rencontres seulement, pour un but inscrit. À 28 ans, Memphis aura à cœur de rebondir et tout renverser sur son passage.Tant qu’il ne nous sort pas un nouvel album, ça nous va.