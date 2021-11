Mediapro : Maxime Saada sort le bazooka

Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, était auditionné ce jeudi matin par l’enquête parlementaire sur les droits TV. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a lâché les lions. Tout le monde en a pris pour son grade, de Didier Quillot à Vincent Labrune, Jaume Roures de Mediapro, Amazon, les acteurs du football français, tout le monde.

Quillot, Labrune, Roures : tous responsables

Mediapro, le fossoyeur du football français ?

Par Pierre Rondeau

Non, pour Maxime Saada, le football français n’a pas la prétention à valoir plus d'un milliard d’euros. En 2018 comme aujourd’hui, la valeur structurelle de la Ligue 1 devrait plus tourner autour des 650 millions d’euros. C’est en tout cas comme cela que le président de Canal a commencé son exposé liminaire devant les députés Régis Juanico et Cédric Roussel, membres de l’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur le fiasco de Mediapro. Selon Saada, la France n’a pas une culture foot forte et comparable à l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre ou le Portugal.Concernant l’échec de Mediapro en France, Saada désigne deux coupables : la Ligue, par l’intermédiaire de son ancien directeur général exécutif Didier Quillot, et Jaume Roures, président de Mediapro. D’abord, en 2018, Saada admet que la LFP a bouleversé l’organisation de l’appel d’offres en réduisant les exigences de garanties financières,. Là où l’ensemble des championnats étrangers demandent des garanties ou des acomptes, la France a fait le choix délibéré de renoncer à de telles exigences, prenant ainsi le risque de voir débarquer Mediapro,Autre point cité, l’opacité des lots vendus lors des appels d’offres.Autrement dit, Saada reconnaît qu’il ne peut pas prendre le risque de payer autant et de surenchérir sans connaître précisément ce qu’il va payer et diffuser. Les affiches devraient être précisées en amont, au moment des appels d’offres.Ensuite, l’absence de dialogue avec la LFP a été mise en avant. Alors que Canal discute régulièrement, d’après Saada, avec les acteurs du Top14, de la Formule 1, de la Moto GP ou du golf, les dirigeants de la Ligue rechigneraient à accueillir Canal et à écouter les propositions du groupe.Pourtant, Saada en a fait, des propositions :[...]Enfin, Saada a vraiment une dent contre Jaume Roures. Le président de Mediapro n’aurait pas joué le jeu et aurait seulement tenté de rembourser son investissement dans le football français via Canal.[...][...][...][...]L’audition, qui a duré plus d’une heure, a été très instructive. Maxime Saada a terminé son speech sur une critique d’Amazon, nouvel acteur américain qui augmenterait les risques d’unedu football français. Entre les lignes, on devine surtout la peur de Canal de perdre l’ensemble des droits en 2024, si Amazon se positionne sur l’intégralité de la Ligue 1.