Mbappé sur son avenir : « Je ne veux pas me tromper »

Le monde est pendu à ses lèvres, et ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça.Une nouvelle fois brillant ce dimanche soir face à Lorient avec deux buts et trois passes décisives dans la démonstration parisienne (5-1) , Kylian Mbappé s'est présenté devant les journalistes après le match, en patron, forcément. Et forcément aussi, il a été interrogé sur son avenir, qui est le sujet qui préoccupe le plus les Français, loin devant l'élection présidentielle de la semaine prochaine., a-t-il lâché en zone mixte.Interrogé sur les « nouveaux éléments » concernant sa prolongation qu'il a évoqués à Prime, il a répondu dans un sourire «» Interrogé plus tard sur la possibilité de rester au PSG parmi l'éventail de choix qui se présente devant lui, il s'est contenté de dire «Concernant le match, il a tenu un discours honnête sur une équipe retrouvée après sa déroute sur le terrain de Monaco. «S'il y en a bien un qui donne du plaisir aux spectateurs du Parc cette saison, c'est bien lui, tiens.