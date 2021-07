Marco Verratti, petit hibou devenu grand

Terminé, le Marco Verratti qui divise l'Italie en raison de performances loin de ses standards parisiens. Désormais, le milieu du PSG, qui dispute son premier Euro, rayonne dans l'entrejeu de la Squadra Azzurra, à l'image de son match face à la Belgique en quarts de finale (2-1). Et dire qu'il aurait pu ne pas être là si Roberto Mancini n'avait pas insisté malgré sa blessure.

Le diable bleu

Une revanche sur l'Euro... et l'Espagne

Confortablement assis dans les tribunes du Stadio Olimpico de Rome, Marco Verratti était aux premières loges pour assister à la partition de l’Italie face à la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0) lors des deux premiers matchs de cet Euro 2020. Et comme tous les supporters de la, le milieu du Paris Saint-Germain s’est extasié devant les performances de Manuel Locatelli, auteur d’un doublé contre les Helvètes. Pourtant, le joyau de Sassuolo est celui qui lui a pris sa place au sein du milieu à trois de Roberto Mancini, aux côtés de Jorginho et Nicolò Barella.De toute façon, le « Petit Hibou » ne pouvait pas tenir son rang en raison d’une distension du ligament latéral interne du genou droit survenue à l’entraînement du Paris Saint-Germain début mai. Une blessure qui aurait pu lui coûter sa place dans le groupe. Cela aurait été une belle erreur, puisque Marco Verratti a pu retrouver le rectangle vert lors du troisième match de groupe face au pays de Galles (1-0) . Une rencontre de coiffeurs - l’Italie étant déjà qualifiée - dans laquelle l’ancien de Pescara, qui a joué 90 minutes dont 45 avec le brassard de capitaine, a rayonné, avec notamment une passe décisive. Au point de recevoir des éloges des médias italiens le lendemain qui lui ont tous mis une note comprise entre 7 et 8. Et à l’image du, les journaux sont unanimes :Finalement, peu importe les performances de Manuel Locatelli, dans la tête de Roberto Mancini, cela ne faisait guère de doute, Marco Verratti est bien le titulaire au poste. Et il y a fort à parier que l’ancien coach de Manchester City n’aurait pas pris le risque d’emmener dans ses bagages un joueur blessé si celui-ci était amené à cirer le banc durant la compétition. Alors, lorsque Verratti a prouvé qu’il était remis à 100% de sa blessure, Mancini l’a installé dans le 11 contre l’Autriche en huitièmes (2-1 ap) et face à la Belgique en quarts (2-1) Si face aux Autrichiens, le Parisien n’a pas forcément brillé, il s’est rattrapé contre les Belges en livrant une véritablecomme il en a parfois le secret. Il y a d’abord sa passe décisive sur l’ouverture du score de Nicolò Barella. Mais aussi ses 103 ballons touchés, ses 94% de passes réussies, ses 9 duels gagnés et ses 3 passes clés. Le tout en 74 minutes. Sans parler de son association avec Jorginho et ce fameux « double playmaker » voulu par Roberto Mancini. Et cette fois-ci, c’est Manuel Locatelli qui était aux premières loges sur le banc des remplaçants - dont il n’est pas sorti - pour assister à la partition de Marco Verratti, qui semble enfin mettre tout le monde d’accord en Italie, après des années à diviser en raison de performances en dents de scie.C’est donc un Marco Verratti avec la bave aux lèvres et enfin épanoui avec le maillot desqui a débarqué dans la compétition. Il faut dire qu’il s’agit du premier Euro du « Petit Hibou » , qui avait été écarté par Cesare Prandelli en 2012 - après avoir été présent dans une liste de 32 joueurs - et qui avait manqué l’édition 2016 en raison d’une pubalgie. Finalement, à 28 ans, Marco Verratti ne comptait jusque-là que 2 matchs en compétition internationale, lors du Mondial 2014 qui s’est terminé dès la phase de groupes pour l'Italie.Revanchard pour l’Euro, le milieu du PSG l’est aussi face à l’Espagne. Une équipe qui a poussé l’Italie à un barrage de qualification à la Coupe du monde 2018, qui s'avèrera perdant contre la Suède, après sa large victoire au Santiago-Bernabéu de Madrid en septembre 2017 (3-0) . Pour ce qui reste la dernière confrontation entre les deux sélections. Ce soir-là, les Espagnols avaient roulé sur les hommes de Gian Piero Ventura, et Marco Verratti, à l’image de ses coéquipiers, avait sombré et pris le bouillon face à Isco, qui avait livré l’une de ses plus belles prestations. Mais lava vite comprendre, lors de la demi-finale de cet Euro 2020, que Verratti n’est plus le même homme en sélection. D’autant plus qu'Isco n’est plus là pour le faire souffrir.