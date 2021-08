Manchester United et un grand Pogba torpillent Leeds

Pour leur première de la saison et dans un Old Trafford de nouveau plein à craquer, les Red Devils ont écartelé Leeds United au cours d'une seconde période à sens unique (5-1). Deux joueurs ont illuminé la rencontre et fait exploser les compteurs : Bruno Fernandes avec son triplé, et Paul Pogba avec ses quatre (!) passes décisives. Stratosphérique.

✍️ He's here. It's signed.Welcome to Manchester United, welcome to Old Trafford, Raphaël Varane! ?Even a hug for @rioferdy5... pic.twitter.com/XCMlSLtvKl — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 14, 2021

Bruno Solo

3 - Bruno Fernandes is the first Manchester United player to score a hat-trick on the opening day of a league season since Lou Macari vs Birmingham in 1977-78. Superstar. #MUNLEE https://t.co/MZriGuGQhC — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021

MU (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (c), L. Shaw - McTominay (Matić, 69e), Fred - D. James (Sancho, 75e), B. Fernandes, Pogba (Martial, 75e) - M. Greenwood. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Ayling, Struijk, L. Cooper (c), S. Dallas - Koch - Raphinha, Rodrigo (Júnior Firpo, 46e), Klich, J. Harrison (Hélder Costa, 69e), Bamford (T. Roberts, 77e). Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Par Jérémie Baron

Raphaël Varane sort du tunnel d'Old Trafford, sent le Théâtre des rêves qui se met à vrombir pour lui, dévoile son numéro 19, fait le tour de son nouveau jardin, avant d'aller serrer la pince de l'un de ses glorieux prédécesseurs, Rio Ferdinand, qui lui glisse quelques phrases, mais surtout trois mots : Officiellement mancunien depuis ce samedi midi , le roc français est venu pour faire de grandes choses en Angleterre, et la première rencontre de sa formation cette saison a pu le mettre dans le bain : un succès retentissant face au Leeds de Marcelo Bielsa, un triplé de Bruno Fernandes, quatre offrandes de Paul Pogba (une première en PL pour un joueur de MU). De quoi largement éclipser le magnifique pion du soldat desLuke Ayling. Et lancer avec fracas la saison desDirectement entreprenant, Manchester s'est d'abord heurté à un Illan Meslier rassurant d'entrée, notamment quand le tête en l'air Raphinha a failli être à l'origine d'un but gag signé Mason Greenwood (11). Ce même Greenwood a ensuite régalé et servi Paul Pogba sur un plateau, le Français se montrant trop gourmand (12). Passé ce premier quart d'heure rouge, Jack Harrison et Mateusz Klich se sont occupés de chauffer les gants de David de Gea, Leeds officiant au départ surtout en transition sur des sorties de balle léchées ou sur coup de pied arrêté. Mais alors qu'il montait en température depuis plusieurs minutes à l'image de son équipe, Bruno Fernandes a profité d'un ballon glissé par la Pioche - fuyant son poste d'ailier pour prendre ses quartiers dans l'axe - afin de transpercer Meslier. Luke Shaw (32) et Daniel James ont ensuite manqué le break quand les locaux prenaient le jeu à leur compte.Dommage, car après le repos, c'est Luke Ayling a pris les choses en main en envoyant un missile sol-air dans la lucarne, pour son premier pion dans l'élite. Les supporters de Leeds n'auront que trois minutes pour fanfaronner, le temps pour Pogba de resservir le caviar, à Greenwood... Puis de nouveau à Fernandes, qui s'est fait un plaisir de bizuter Júnior Firpo. Son troisième pion, c'est sur une ouverture de Victor Lindelöf que le Portugais est allé le claquer sous la barre. Les visiteurs - à côté de leurs pompes dans tous les secteurs du jeu malgré une plus large possession du ballon - ne trouvant pas les armes pour sortir la tête de l'eau, MU a continué d'appuyer là où ça fait mal et Fred a participé à la fête sur une passe décisives de qui vous savez. Et Ole Gunnar Solskjær a pu tranquillement lancer son nouveau joujou Jadon Sancho alors que Raphinha ratait le but de l'honneur (86). L'écart était trop grand entre ces deux United. Et Varane a dû se dire qu'il avait fait le bon choix.