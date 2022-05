Manchester United coule à pic à Brighton

Brighton (3-4-2-1) : Sánchez - Veltman, Dunk, Cucurella - March (Lamptey, 76e), Bissouma, Caicedo, Trossard (Maupay, 83e) - Gross, Mac Allister (Webster, 67e) - Welbeck. Entraîneur : Graham Potter.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Telles, Varane, Lindelöf, Dalot - Matić (Fred, 46e), McTominay - Fernandes, Mata (Maguire, 70e), Elanga (Cavani, 46e) - Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Même les Kids United sont plus unis que l'équipe de Manchester.À l'image d'un Anthony Elanga totalement à côté de ses pompes, lesont sombré sur la pelouse de Brighton samedi (4-0). Moisés Caicedo a récompensé la bonne entame des locaux en marquant de l'extérieur de la surface d'une frappe du droit, venue se loger au ras du poteau (15). Inoffensifs, les hommes de Ralf Rangnick ont affiché d'invraisemblables largesses encore sanctionnées par Marc Cucurella, qui a fusillé David de Gea du gauche (49). Et le pire restait à venir.Aussi perméable qu'une plaquette de beurre en plein soleil, la défense mancunienne est restée spectatrice sur le but de Pascal Gross, qui a fixé Raphaël Varane pour scorer d'une frappe croisée (57). Dans la foulée, Leandro Trossard a corsé la note de la poitrine après un sauvetage sur sa ligne de Diogo Dalot (60). Ce qui a au moins eu le mérite de secouer MU, enfin entreprenant. Robert Sánchez a ainsi dû montrer ses talents, pour détourner les têtes d'Edinson Cavani (63) et Harry Maguire (72). Mais comme un match de foot dure 90 minutes et non pas 30, United rentrera à Manchester la queue entre les jambes en sachant que sa sixième place n'est pas encore assurée.Seule bonne nouvelle : il ne reste plus qu'un match à jouer, avant de passer à autre chose.