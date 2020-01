Manchester City mutile Fulham

Manchester City (4-3-3) : Bravo - Cancelo, García, Otamendi (Stones, 74e), Angeliño - Phoden, Gündoğan (Rodri, 75e), David Silva - Mahrez (Sterling, 53e), Jesus, Bernardo Silva. Entraîneur : Pep Guardiola.



Fulham (5-4-1) : Rodák - Christie, Hector, Kongolo (Jasper, 82e), Ream, Bryan - Cavaleiro (Cairney, 68e), Johansen, Onomah, Sessegnon - Decordova-Reid (Odoi, 79e). Entraîneur : Scott Parker.

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La FA Cup comme exutoire.Bien aidés par le carton rouge reçu par un défenseur de Fulham dès la sixième minute de jeu, lesde Pep Guardiola se sont tranquillement imposés face auxà l'occasion du quatrième tour de FA Cup, ce dimanche.À l'Etihad Stadium, l'équipe remaniée (mais toujours impressionnante) de Manchester City démarre pied au plancher. Conséquence : le capitaine de Fulham Tim Ream est obligé de faucher Gabriel Jesus dans sa surface six minutes après le coup d'envoi. Carton rouge et penalty transformé par Ilkay Gündoğan. Voilà qui a le mérite de faciliter la tâche desface au valeureux et menaçant troisième de Championship, venu avec des intentions et une volonté de relancer court depuis l'arrière. Lespayeront leur audace sur les troisième et quatrième but des, offrant généreusement un doublé en deux minutes à Gabriel Jesus, mais le break avait déjà été fait en première période grâce à une frappe sèche de Bernardo Silva à l'entrée de la surface.