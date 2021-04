City, Chelsea et l'Atlético sur le point de quitter le projet de Superligue

352

Manchester City pulling out of Super League. City have told organisers they no longer want to be part of the £4.6billion scheme. Chelsea preparing documentation to also withdraw. Full details coming #BallsToTheSuperLeague @SunSport @TheSunFootball @TheSun — Martin Lipton (@MartinLipton) April 20, 2021

It's not just the English teams rapidly pulling out... senior sources at Atletico Madrid tell me they are OUT, too. — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 20, 2021

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) April 20, 2021

SF

Les premières briques tombent.Quelques heures après les propos cinglants de Pep Guardiola et alors que les supporters de Chelsea manifestent depuis la fin d'après-midi devant Stamford Brige, où Petr Cech a notamment été interpellé par des fans des Blues , les deux clubs, membres initiaux de la Super Ligue, seraient sur le point de se retirer du projet.D'autres sources annoncent dans le même temps qu'une réunion d'urgence devrait se tenir dans la soirée entre les 12 fondateurs de la Superligue et que l'Atlético aurait également décidé de se retirer.Pendant ce temps, Florentino Pérez continue de bomber le torse Premières victoires.