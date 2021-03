Malik Sellouki, le five d'une vie

Talentueux à en crever les yeux dès son plus jeune âge, les centres de formation ont pourtant envoyé valser le petit Malik Sellouki. Alors qu’il jouait encore en cinquième division et s’asseyait quotidiennement sur les bancs de la fac de sport de Nice il y a huit mois encore, un petit coup de pouce providentiel est venu remettre les choses dans le bon ordre. Un banal five avec Jordan Amavi, qui a transformé la vie de ce natif de Nord-Nice, et lui a ouvert les portes du football professionnel à 20 ans.



« Au bout de trois minutes, je me demande qui est ce gamin. J’adore son jeu. Il se sort de situations compliquées contre deux ou trois joueurs pros. Je reste scotché. »

Un five et des chemins qui se croisent

« Je reste sur le cul par rapport à sa gestion des émotions. »

Un tramway nommé désir

Comme Imran Louza avec le FC Nantes le 4 janvier 2019, ou encore Adrien Truffert au Roazhon Park face à Monaco en début de saison, Malik Sellouki fait partie de ces rares jeunes qui ont trouvé le chemin des filets pour leur première dans le monde des grands. Le 17 février dernier au Stade Vélodrome, Adrian Ursea décide de lancer le Niçois de 20 ans à la 77minute. Quelques foulées plus tard, le numéro 33 place une subtile reprise du gauche dans un angle imparable. Insuffisant pour que les Aiglons ramènent le moindre point de Marseille, mais à Nice, un père est tout de même fier de son fils. Beaucoup l’auraient été en observant les premiers pas de leur progéniture sur une pelouse de Ligue 1, mais la fierté de ce papa-là a une saveur différente. Les débuts professionnels de son fiston ont en effet un goût de revanche, car il y a huit mois, Malik Sellouki cirait encore le banc de l’AS Cannes (N3) et avait un projet bien différent : celui de devenir prof de sport après ses études de Staps.La vie de ce joueur à la délicieuse patte gauche a basculé au mois de juin 2020 sur un terrain de five à Cagnes-sur-Mer. Ce jour-là, Jordan Amavi et plusieurs autres joueurs professionnels en activité se remettent dans le bain lors d’un cinq-contre-cinq. L’un d’eux décide de ramener un joueur amateur en renfort., raconte Christian Della Monica, qui a assisté à l’opposition en tant que spectateur. De son côté, le latéral gauche de l’OM est ébahi par les prouesses techniques de ce garçon sorti de nulle part. Car malgré ses années au collège en sports-études avec l’AS Cannes, Malik Sellouki est complètement passé entre les mailles des filets des centres de formation., regrette son père.Son âge actuel aurait aussi pu lui fermer définitivement les portes du football professionnel., confie Christian Della Monica qui, à la suite du five, s’est lancé durant l’été à la poursuite d’un club professionnel pour Malik.Finalement, l’OGC Nice et Manuel Pirès, le directeur du centre de formation, tentent le pari. Celui qui a grandi à quelques pas du stade du Ray commence les entraînements avec la réserve, mais l’étincelle tarde à venir. Lors d’un match amical de la dernière chance en juillet, l'ailier est titulaire et brille, enfin. Il passe tout proche du doublé, après avoir ouvert le score., estime celui qui a repéré ce jeune pétri de talent et qui est désormais son conseiller.En plein dans le mille. Derrière, Malik explose avec les jeunes pousses du Gym en National 3, s’imposant rapidement comme l’un des meilleurs éléments avec ses cinq pions en six apparitions. Profitant de son année scolaire d’avance, après avoir sauté le CE2, le fiston met ses études de côté pour un an, histoire de se donner toutes ses chances. Et quatre mois après le début de l’aventure, il tape dans l’œil de Patrick Vieira, qui l’intègre souvent aux entraînements du groupe professionnel, avant que son successeur ne le convoque en février pour les rencontres. Le voilà donc parti voyager en avion avec les Aiglons aux quatre coins de la France, lui qui d’habitude prend le tramway pour rejoindre le centre d’entraînement. Le tout avec un calme déconcertant., confie son père."Stop papa. Tu me diras ça quand j’aurai le contrat."Les pieds sur terre, Malik Sellouki n’en oublie pas qu’il n’a toujours qu’une licence amateur et une indemnité de mille euros en poche. À 20 ans, le garçon doit encore convaincre pour rester au sein d’un effectif, tout de même orphelin d’un profil comme le sien., décrit Peter Besnard, qui l’a coaché en U19 National à l’AS Cannes.Si la comparaison est flatteuse, l’ailier droit préfère prendre exemple sur un certain Lionel Messi du Barça, qu’il supporte en toutes occasions, même face au PSG. Tout en priant pour unede son club fétiche en Ligue des champions, ce gamin travailleur continue son petit bonhomme de chemin avec la troupe d’Adrian Ursea. En espérant avoir l’opportunité d’y faire son trou.