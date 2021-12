Majorque retourne l'Atlético dans le temps additionnel

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Lodi, Felipe, Savić (Hermoso, 11e), Llorente - De Paul (Félix, 60e), Kondogbia, Koke, Correa (Suárez, 71e) - Griezmann (Lemar, 60e), Cunha (Vrsaljko, 71e). Entraîneur : Diego Simeone.

RCD Majorque (4-2-3-1) : Reina - Maffeo, Russo, Valjent, Costa - Baba (Fer Niño, 88e, Ruiz de Galarreta (Battaglia, 74e) - Lee (Sedlar, 85e), Dani Rodríguez, Sánchez (Kubo, 74e) - Abdón (Ángel Rodríguez, 74e). Entraîneur : Luis García Plaza.

Pour son déplacement au Wanda Metropolitano ce samedi soir, Majorque a créé une belle sensation en s'imposant devant l'Atlético (1-2). Première victoireen terre rouge et blanc depuis huit ans.Lesn'ont jamais su faire preuve de réalisme pour l'emporter. Matheus Cunha, d'un enroulé non cadré (7) puis Ángel Correa, d'un sublime enchaînement conclu d'une volée (16), ont ainsi été les seuls à réveiller une formation moribonde. En face, les tentatives lointaines de Lee Kang-in et d'Abdón Prats n'ont guère été meilleures, incapables de vraiment inquiéter un Jan Oblak serein.Il a alors fallu attendre les 45 dernières minutes pour voir le scénario basculer du tout au tout. Lancé pleine balle côté droit, Correa a idéalement redressé son ballon en retrait vers Cunha qui, s'y reprenant à deux fois, a trompé la vigilance de Manolo Reina et Franco Russo. Pourtant, les hommes de Diego Simeone vont à nouveau faire preuve de minimalisme et laisser leurs adversaires remonter. S'élevant au-dessus de Renan Lodi, Russo est en effet parvenu à placer sa tête à l'opposé d'Oblak pour égaliser, avant que le joker Takefusa Kubo, totalement oublié dans le dos de la défense, ne parte glacer le portier slovène d'un petit plat du pied. Les Matelassiers ont été couchés.Cette défaite empêche donc l'Atlético, désormais quatrième, de grimper au deuxième rang, mais permet, à l'inverse, aux Majorquins d'occuper la douzième place et de creuser un écart de sept points avec la zone rouge.