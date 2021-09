Que faut-il attendre de ce Barça ?

Une nouvelle fois affligeant de médiocrité face à Grenade hier soir (1-1), le FC Barcelone continue de balbutier son football. Après un mois de compétition, une question se pose : ce Barça va-t-il montrer le même visage pendant toute la saison 2021-2022 ? Eléments de réponse.

Koeman : « Le Barça d’aujourd’hui n’est pas celui d’il y a huit ans »

Le spectre de la non-qualification en C1

Par Antoine Donnarieix

La séquence a fait saigner des yeux les fans du Barça, mais elle était pourtant bien réelle. Durant les arrêts de jeu d’une rencontre largement qualifiable de purge contre Grenade , la défense catalane concède un coup franc dangereux aux abords de sa surface de réparation. Dès lors, Ángel Montoro se charge de centrer dans le paquet pour mettre la panique à bord chez les Culés. Incapable de relancer proprement, le collectifse dégage à l’aide d’une succession de chandelles qui feraient passer un Dunkerque-Rodez pour une affiche européenne. Une parodie de football qui a de quoi pousser le légendaire Johan Cruyff à se retourner dans sa tomb. Depuis plusieurs années déjà, le Barça n’est plus un club, c’est un cirque en totale décrépitude. Semaine après semaine, la chute libre continue. Mais jusqu’à quand et jusqu'où ?Soyons honnêtes : la gifle reçue face au Bayern Munich mardi dernier était prévisible. Le Barça a beau être encore perçu comme un grand club européen par la plèbe, il ne pouvait pas se remettre pas facilement d’ un revers 8-2 un an plus tôt avec la présence de Leo Messi et Luis Suárez dans sa propre équipe. Alors quand ces deux légendes quittent le club l’une après l’autre, de nouveaux traumatismes apparaissent. Mais après ce match contre Grenade, les stigmates de la crise traversée par le Barça sont encore plus présents. Sur le terrain, l’équipe ne dégage aucunement ce sentiment de révolte pour sauver les apparences devant son public. Au contraire : elle s’est faite surprendre sur la première incursion adverse avant de passer le reste du temps à courir derrière le score. Voilà un immense aveu d’impuissance, vecteur de beaucoup de questions et d’inquiétudes vis-à-vis de la fiabilité sportive du Barça.Pire encore, Barcelone s’émiette. Confronté à un casse-tête pour pallier l’absence de Jordi Alba, Ronald Koeman accorde sa confiance à Alejandro Baldé, envoyé au front à tout juste 18 ans. Résultat ? Le garçon est tombé les armes à la main contre Munich, puis il a joué 42 minutes lundi soir avant de céder sa place en raison de douleurs lombaires. Par compassion envers son protégé de la Masia, le Camp Nou s’est mis à l’applaudir et scander son nom pour le féliciter d’endosser de telles responsabilités à un âge aussi jeune. Cependant, cette marque d’affection du public est un arbre qui cache une forêt de problèmes à régler de toute urgence. Et l’urgence, Koeman ne semble pas s’en soucier plus que cela., ose le Batave en conférence de presse après la rencontre.[...]Fataliste.À la décharge de Koeman, les chiffres du rendez-vous contre Grenade sont flatteurs à leur simple lecture. 78% de possession de balle, 17 tirs dont 6 cadrés, 14 corners obtenus, 91% de précision de passes... D’accord, mais le souci principal réside dans la partie analytique : Barcelone peut grandement remercier la frilosité de Grenade (5 tirs, 2 cadrés) pour maintenir la possibilité d’égaliser dans le temps additionnel. Face au Bayern, cela ne se serait jamais passé. Et face aux deux autres membres du groupe E de la Ligue des champions, à savoir le Dynamo Kiev et Benfica, cela ne passera peut-être pas non plus. Le Barça peut-il terminer dernier de sa phase de poules en C1 ? Après cette copie indigeste contre Grenade, rien ne paraît impossible. Aussi, le Barça peut-il terminer sa saison 2021-2022 sans aucun trophée ? Quand on observe à la fois l'effectif réduit du Barça et le capital confiance engrangé par des équipes comme Villarreal, Valence, Séville, l’Atlético ou le Real, il y a des raisons légitimes d’y penser. Le Barça va-t-il terminer sa saison hors des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions ? Cela n’est pas arrivé depuis la saison 2002-2003, soit la dernière campagneavant l’arrivée salvatrice de Ronaldinho. Une autre époque, mais une mécanique orange similaire puisque Louis van Gaal dirigeait l’équipe jusqu’au... 23 janvier 2003. Koeman tiendra-t-il son poste jusqu’au 23 janvier 2022 ? Les paris sont ouverts.