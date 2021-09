Lyon renverse Troyes

Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - Gusto (Dubois, 46e), Diomandé, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimarães, Paquetá - Shaqiri (Cherki, 88e), Slimani (Dembélé, 66e), Aouar (Toko-Ekambi, 66e). Entraîneur : Peter Bosz.



Troyes (3-4-2-1) : Gallon - Azamoum (El Hajjam, 31e), Giraudon, Sandler (Touzghar, 58e) - Kaboré (Dingomé, 77e), Kouamé, Chavalerin, Biancone - Baldé, Rodrigues - Ripart (Roberts, 77e). Entraîneur : Laurent Batlles.

Trois jours après sa défaite au Parc des princes , l'Olympique lyonnais a remis la machine en marche ce mercredi face à Troyes (3-1), au Groupama Stadium.Dominateurs, mais incapables, que ce soit Houssem Aouar, Xerdan Shaqiri ou Bruno Guimarães, de tromper un grand Gauthier Gallon en première période, les Gones se font punir juste avant la pause sur une volée de Xavier Chavalerin, lucide après la déviation intelligente de Mama Baldé. Dans la foulée, Lucas Paquetá s'essaye au même geste, mais rate de peu le cadre.Menés, les Lyonnais doivent sortir les muscles en deuxième mi-temps et s'en remettent évidemment à Xerdan Shaqiri. Le Monsieur Muscle suisse use de son joli pied gauche pour envoyer le ballon dans la lucarne adverse et marquer son premier pion sous ses nouvelles couleurs. Il est imité un quart d'heure plus tard par Emerson, qui débloque son compteur d'une frappe placée aux vingt mètres après un dégagement troyen manqué. Parfois fébriles défensivement, les Rhodaniens tuent définitivement la rencontre grâce à Paquetá, encore et toujours , après un service parfait de Moussa Dembélé et la vérification de la VARTrois points de plus pour l'OL, désormais sixième de Ligue 1. Ça file droit.