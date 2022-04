Lyon arrache le nul à Strasbourg

Les Strasbourgeois ont pensé dominer des Lyonnais encore peu inspirés ce dimanche en Alsace, mais se sont faits rejoindre dans les ultimes instants de la partie (1-1). Léger coup d'arrêt pour le RC Strasbourg, qui voit le podium s'éloigner. L'OL, de son côté, n'avance toujours pas au classement et déplore trois blessés d'envergure.

Encore un but gag

Toko Ekanclim'

Sels - Caci (Guilbert, 74e), Nyamsi, Perrin - Djiku, Aholou (Diarra, 70e), Bellegarde, Sissoko, Liénard - Gameiro, Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.



Lopes (Pollersbeck, 30e) - Dubois, Denayer, Da Silva, Henrique - Ndombele (Reine-Adélaïde, 83e), Aouar (Faivre, 62e) - Tetê (Kadewere, 62e), Paquetá, Toko Ekambi - Dembélé (Barcola, 83e). Entraîneur : Peter Bosz.

Par Léo Tourbe

Cette journée d'élections présidentielles avait plutôt des allures de scrutin européen, à Strasbourg. Les Alsaciens ont longtemps cru dominer le suffrage, mais les Lyonnais ont fini par rejoindre leur adversaire au bout du bout en arrachant le nul (1-1). Cet unique point n'arrange personne, puisque les Strasbourgeois prennent du retard sur le podium et leur rêve de Ligue des champions commence à s'envoler. Les Gones, eux, disent quasiment adieu à l'Europe, pointant à cinq points de la cinquième place. Toutefois, l'OL ne fera pas la fine bouche : cette égalisation paraissait inespérée, vu la physionomie de la rencontre. Ce sont les locaux, donc, qui peuvent nourrir les plus gros regrets.Ce sont les visiteurs qui se montrent d'abord dangereux, lorsque Dembélé prend le meilleur sur Nyamsi et file seul en contre avec l'idée de défier Sels. À peine a-t-il le temps de s'imaginer battre le Belge, que Nyamsi revient d'entre les morts et sort un superbe tacle pour sauver les miches des Alsaciens (5). Lyon, manquant cruellement d'imagination et de mouvement, continue de faire tourner sans vraiment inquiéter les locaux. Finalement, ils se regardent tellement qu'ils offrent sur un plateau l'ouverture du score à Strasbourg : Ajorque domine Da Silva dans les airs et dévie vers la surface de la tête, le ballon file droit dans la niche d’Anthony Lopes... mais le Portugais s’entend mal avec Dubois et Ndombele, venus couvrir. Résultat : personne ne prend de décision et Sissoko, croyant en ses chances, se fait un malin plaisir de glisser ce ballon au fond des filets. Double peine pour les Rhodaniens, qui perdent en plus Anthony Lopes sur blessure sur cette action (comme Aouar et Ndombele, plus tard). Bref, un but gag, comme face à West Ham.Mais comme à Londres, l'OL espère revenir vite à la marque. Dembélé, souvent trouvé bien que maladroit, est tout proche de faire recoller son équipe quand un centre de Dubois trouve son genou et heurte la barre de Sels (28). Juste avant la pause, Caci donne enfin du travail à Pollersbeck (43) sur une belle reprise. Avant qu'Aouar ne voit son bel enchainement, dans la surface, se conclure par un ballon qui flirte avec la lucarne strasbourgeoise (44). Après la pause, les Lyonnais ne se révoltent pas franchement et doivent attendre que Ndombele dépose un ballon sur la tête de Denayer pour faire gentiment travailler le dernier rempart (57). Mais les locaux répondent avec une occasion autrement plus dangereuse que celle de l'OL : une belle combinaison sur le côté droit aboutit à un centre pour le capitaine Liénard, seul au second poteau, qui a tout le temps de s’appliquer pour une reprise pied gauche faisant coucou à la lucarne sans l’embrasser (59).Ceux qui sont menés semblent un peu dans le coaltar, et le Racing en profite pour maitriser la rencontre. La frappe enroulée de Bellegarde, qui s'envole au-dessus de la cage lyonnaise (70), fait l'effet d'un petit électrochoc auprès des hommes de Peter Bosz, Romain Faivre s'essayant également de loin (73). Mais les Gones se montrent de plus en plus dangereux, et rôdent aux alentours de la surface sans faire passer de grands frissons dans le dos d'une Meinau remplie. Gameiro est proche de sanctionner cette apathie en concluant un joli une-deux, mais il bute sur Pollersbeck. Nulle part offensivement, ne mettant que très peu Sels à contribution dans le second acte, les Lyonnais finissent par marquer un but inespéré lorsque Dubois adresse un centre qui lobe tout le monde... sauf Toko Ekambi. Le roi de la clim', seul au deuxième poteau, conclut du pied droit. Strasbourg peut s'en mordre les doigts, surtout quand on voit la manière dont ils ont maitrisé leur sujet.