Paqueta, la faute et le goût

Coupable d'une main provoquant l'égalisation marseillaise sur penalty, puis d'une semelle synonyme d'expulsion, Lucas Paqueta peut regretter d'avoir miné la domination lyonnaise, mais aussi d'avoir mis fin au spectacle qu'il proposait jusqu'alors.

Paqueta, ma che bella

Par Mathieu Rollinger

Daft ou pas, c'était une soirée à danser le funk. Une soirée où Lucas Paqueta s'est mis à virevolter entre les lignes marseillaises, à marquer les temps du talon et à faire péter les paillettes. Mais pour le Brésilien, elle s'est achevée à la 70minute en faisant péter la cheville de Payet. Second carton jaune et donc retour anticipé aux vestiaires. Contrairement à trois des cinq derniers matchs où l'ancien du Milan a trouvé le chemin des filets, il n'y aura donc pas de choré pour célébrer une action décisive, même si celle qu'il a créée sur l'ouverture du score de Karl Toko Ekambi, ce centre qu'a laissé couler Houssem Aouar, aurait pu le mériter. Le problème c'est qu'entre un début de récital canon et son expulsion, Lucas Paqueta a trébuché. En contrant du bras la frappe de Pape Gueye, le milieu de terrain lyonnais a offert juste avant la mi-temps un penalty à un OM qui avait besoin de ce genre de coup de main pour ne pas couler. Sortir les abdos pour montrer que le ballon a d'abord rougi ses côtes n'aura en rien impressionné M. Millot, qui opposera aux biscotos une première biscotte au goût de double peine.Alors oui, après ce match nul (1-1) , les Lyonnais peuvent crier à l'injustice. Leur directeur sportif Juninho n'a d'ailleurs pas attendu qu'on lui en donne le feu vert., enrageait le directeur sportif au micro de Canal+.C'est son point de vue. Mais si les Lyonnais doivent crier à l'injustice, c'est surtout parce qu'avec ces deux fautes de jeu, c'est une des meilleures prestations de Lucas Paqueta qui a été écourtée. À la récupération, à la conservation, à l'orientation, le garçon de 23 ans a prouvé pourquoi l'Olympique lyonnais a consenti à débourser 20 millions d'euros pour relancer ce joyaux. En témoignent ses 89% de passes réussies, dont une décisive, mais aussi ses 8 duels gagnés sur 11 joués dimanche au Vélodrome.L'occasion de voir que, même si ses dernières sorties ont été moins éblouissantes que ses premiers pas en France, le Carioca s'impose par le jeu, mais aussi par l'effort. Débarqué fin septembre entre Rhône et Saône, il avait impressionné par son volume alors qu'on l'attendait plus dans un registre de meneur., résume-t-il dans une interview à L'Équipe . Lui, l'ancien gringalet (1,53 m à 15 ans) a aujourd'hui les armes physiques pour donner corps à cette mentalité :La prochaine fois, ce sera pendant 90 minutes et la seule occasion de soulever le maillot sera au moment d'exulter après un but.