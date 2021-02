Lorient prend Reims dans ses filets

Dreyer - Mendes (Delaplace, 82e), Gravillon, Laporte, Morel, Hergault - Abergel, Monconduit, Laurienté (Wissa, 61e), Boisgard (Le Fée, 61e) - Moffi (Grbic, 68e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Rajkovic - Konan (De Smet, 75e), Abdelhamid, Faes, Foket - Cassama, Chavalerin, Berisha (Mbuku, 63e) - Kutesa (Tourée, 63e), Cafaro (Doumbia, 75e), Dia (Sierhuis, 82e). Entraîneur : David Guion.

Abergel hydroalcoolique, plus fort par la Covid.Pour sa deuxième titularisation depuis son absence pour Covid, Laurent Abergel a signé son deuxième but. Et une semaine après sa frappe venue assommer le PSG, il a appliqué la même recette : une frappe lointaine déposée dans le petit filet. Mis sur orbite par une passe laser de Gravillon, le capitaine lorientais a réveillé les siens dans une soirée jusque-là bien terne. Avant cet éclair, les Merlus ont été bien inoffensifs. Preuve de ce manque d’allant, la principale occasion lorientaise : un centre tir de Mendes à la demi-heure de jeu. Et puis c’est tout, avant que Grbić ne passe tout près du break sur un piqué (70). Car avant cela, ce sont les Rémois qui ont eu les meilleurs « opportunités » .Et les guillemets s’imposent, vu le faible spectacle proposé sur la pelouse du Moustoir. Heureusement, Boulaye Dia a égayé un peu la fin d’après-midi, d’abord par un numéro de soliste où il n’a manqué que la conclusion (5), puis sur un bon centre de Kutesa (29). C’est ensuite Mathieu Cafaro, l’autre homme en forme, qui a pris le relais, sans régler la mire (34, 36, 44). Dans ce bon 0-0 made in Ligue des talents, c’est Reims qui menait aux poings à la pause. Et la belle frappe de Dia dès le retour des vestiaires a laissé penser que les Champenois allaient plier l’affaire. C’était avant qu’Abergel ne sorte de sa boîte, et malgré les tentatives de Chavalerin (54) ou Mbuku (65).Un résultat finalement pas si étonnant quand on sait que Reims a le pire ratio de victoires contre les promus en Ligue 1 : 3 sur les 30 derniers matches.