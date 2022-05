Liverpool : Steven Gerrard et Philippe Coutinho à la rescousse

Le décor est planté : ce dimanche, Liverpool pourrait être sacré champion d’Angleterre si Steven Gerrard et Philippe Coutinho parviennent à renverser la table en s’offrant Manchester City avec Aston Villa. Un exploit qui pourrait devenir réalité, puisque les deux anciens pensionnaires du club rouge de la Mersey disputent plus qu’un match. Il pourrait en effet s'agir d'une véritable vengeance pour le premier, et d'une réelle revanche pour le deuxième.

La revanche de Coutinho

La vengeance de Gerrard

Par Matthieu Darbas

Tout est possible pendant 90 minutes. Voilà quelle pourrait être la devise de Liverpool, en cette fin de saison. Depuis la victoire au St Mary's Stadium (1-2) pour le compte de la 37e journée de l’élite anglaise , less’accrochent tant bien que mal à cette maxime sans vraiment d’allure... Mais à raison. Car en revenant à un petit point de la bande à Guardiola, les soldats de la vague rouge ont entretenu l’espoir du titre suprême lors de l’ultime étape de championnat ce dimanche. Et même si les chances d’être couronnés sont minces, lesse cramponnent à l’idée que d’anciens visages familiers puissent pousser Aston Villa vers un succès poignant à l’Etihad Stadium. Comment la bande à Steven Gerrard, emmenée par Philippe Coutinho, pourrait-elle donc réussir son coup ?Les règles du jeu sont simples : pour griller la priorité à Manchester City, Liverpool doit s’imposer face à Wolverhampton et voir dans le même temps lesbuter face aux. Problème, et pas des moindres, l’écurie de Birmingham n’a plus pris un point face à l’ogre bleu et blanc depuis huit matchs (un match nul, en novembre 2015). Un souci auquel s’ajoute une autre contrainte, celle du temps de repos. Les coéquipiers de Lucas Digne n’ont en effet que trois petits jours de récupération dans les jambes, à la suite de la réception de Burnley (1-1). Contre sept, tout rond, pour Manchester. Mais deux éléments pourraient, tout de même, faire basculer la balance de l’autre côté. Le premier, brillant, s'appelle Coutinho. Joueur phare de Villa Park depuis le 7 janvier dernier dans le cadre d’un prêt et récemment acheté au FC Barcelone, le Brésilien enchaîne les belles copies sous la tunique bordeaux et bleu. Impliqué dans près d’un tiers des buts depuis son arrivée, le meneur de jeu est d’ores et déjà devenu le moteur de la machine de Gerrard.Si son retour dans le royaume se passe bien, il y a fort à parier que celui qui a porté la tunique rouge à 201 reprises trouve vite ses marques face à une de ses victimes préférées. En sept rencontres face à Manchester City, le magicien sud-américain a ainsi trouvé le chemin des filets cinq fois et a délivré une passe décisive. Des chiffres qui ont fière allure, laissant penser que la première clé du rouage du tacticien allemand pourrait être décisive et marquer le plus beau moment de l’ère Klopp. Au bon souvenir de ses plus belles années dans le club rouge de la Mersey. Triste de le voir prendre la route de la Catalogne à l’hiver 2018, leavait alors demandé à son protégé de rester à la maison., avait livré Klopp à son joyau, selon les précisions de l'. Endosser le costume de héros et envoyer Liverpool sur le toit de l’Angleterre serait dès lors une belle revanche pour le Brésilien de 29 ans, qui avait grandement déçu les fans desil y a plus de quatre ans.Pour Stevie G, second élément dessinant le rêve rouge après Coutinho, ce dimanche résonne comme l’occasion parfaite d’extérioriser ses démons et de faire oublier une glissade tristement iconique un après-midi d’avril 2014. Dans ce contexte, peut-il laisser passer cette chance ? Invité dans le podcastil y a deux ans, l’un des joueurs les plus capés de Liverpool avait confié que cette malheureuse perte de balle face à Chelsea représentait undans sa vie :Coiffer Manchester City sur le fil pour permettre à son équipe de toujours de décrocher le Graal – qui manque d’ailleurs cruellement à son palmarès, après treize saisons disputées avec Liverpool – serait, sans aucun doute, l'un des plus beaux moments de sa carrière d'entraîneur.Mais alors, comment battre le géant City ? À vrai dire, il a failli déjà le faire lors de son premier et unique face-à-face contre les hommes de Pep Guardiola le 1décembre 2021 (1-2). Après avoir dominé la partie dans le premier acte, lesont rapidement pris le bouillon au retour des vestiaires. Menés de deux buts, les soldats de Gerrard avaient réduit l’écart sur une belle combinaison en corner. Et sans une parade dantesque d’Ederson à un quart d’heure du coup de sifflet final, Gerrard aurait réussi son coup. Ce jour-là, les visiteurs avaient frappé à six reprises en seconde période contre quatre tirs pour les locaux (deux cadrés chacun). Preuve que Guardiola a les moyens de perdre ses cheveux, en cette fin de week-end., expliquait Jordan Henderson, qui a partagé le rectangle vert à 142 reprises avec Gerrard, après la victoire à Southampton, au micro de Sky Sports. Face aux médias, le principal concerné a assuré que son équipe. Avec une motivation qui ne dit pas son nom...