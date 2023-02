Arsenal arrache la victoire contre Aston Villa

Aston Villa 2-4 Arsenal

Buts : Watkins (6e) et Coutinho (31e) pour les Villans // Saka (17e), Zinchenko (61e), Martinez CSC (90e+3) et Martinelli (90e+7) pour les Gunners

Après trois matchs sans victoire en championnat d’Angleterre, la spirale négative se termine à Arsenal.

Pour le compte de la vingt-quatrième journée de Premier League, les Londoniens ont repris provisoirement trois points d’avance sur Manchester City. Mais cela a mis beaucoup de temps à se dessiner. Très tôt, les Villans ont appuyé sur l’accélérateur et Ollie Watkins, bien lancé en profondeur par Matty Cash, a ouvert le score d’une puissante frappe croisée du gauche (1-0, 6e). Touché dans son orgueil, Arsenal a réagi, mais Tyrone Mings a dévié sur sa barre une tête d’Eddie Nketiah (12e). Par la suite, le stoppeur anglais a relancé dans l’axe pour permettre à Bukayo Saka d’égaliser (1-1, 17e). Réaliste offensivement, Aston Villa a trouvé la faille une deuxième fois grâce à Philippe Coutinho, finisseur sur un mouvement collectif somptueux (2-1, 31e).

Mené à la pause, Arsenal s’est comporté de façon plus souveraine en deuxième période. Nketiah a armé une nouvelle tête, mais le malheureux avant-centre a trouvé la barre une deuxième fois (56e). En bon leader de révolte, Oleksandr Zinchenko a remis les deux équipes à égalité à la suite d’une lourde frappe consécutive à un corner (2-2, 61e). Derrière, le match s’est emballé : Nketiah a envoyé son tir au-dessus (64e), Martin Ødegaard a manqué l’immanquable (77e)… Arsenal a cru la victoire lui échapper, et aurait même pu perdre la rencontre sans une parade déterminante de Ramsdale pour détourner le tir de Leon Bailey sur sa barre (87e). Mais dans les dernières minutes, Jorginho a engendré le but contre son camp d’Emiliano Martinez d’un tir sur la barre (2-3, 90e+3), puis Gabriel Martinelli a scellé le sort de la rencontre d’un dernier but en contre-attaque (2-4, 90e+7). Arsenal repasse provisoirement leader de Premier League, et met la pression sur Manchester City, en déplacement à Nottingham Forest.

Et si les planètes étaient enfin alignées pour les Gunners ?

Aston Villa (4-4-2): E.Martinez – A.Moreno (Digne, 78e), Mings, Konsa, Cash – Kamara, D. Luiz (Dendoncker, 67e), McGinn, Buendia (Bailey, 67e) – Coutinho (J.Ramsey, 62e), Watkins (Duran, 78e). Entraîneur: Unai Emery.

Arsenal (4-3-3): Ramsdale – Zinchenko (Tierney, 93e), Gabriel, Saliba, White (Tomiyasu, 79e) – Jorginho, Xhaka (F. Vieira, 79e), Ødegaard (Holding, 93e) – Trossard (Martinelli, 68e), Saka, Nketiah. Entraîneur: Mikel Arteta.