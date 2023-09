Philippe Coutinho s’envole pour le Qatar

Un Peaky Blinder au Qatar.

Un membre du gang de Birmingham quitte la ville. À 31 ans, Philippe Coutinho ne sera plus un Villan, au moins pour la saison. Le Brésilien a été prêté au Qatar, dans l’écurie d’Al-Duhail, troisième du championnat, pour un an. Prêté à Villa en janvier 2022, puis acheté, Coutinho y aura joué 43 rencontres pour six buts et trois passes décisives, mais surtout laissé l’image d’un diamant fragile, trop souvent blessé. «Aston Villa confirme que Philippe Coutinho a été prêté pour une saison à Al-Duhail », indiquent les Villans, bien heureux de se défaire de l’encombrant fantôme de l’ancien des Reds.

Il va enfin réaliser son rêve de jouer avec Isaac Lihadji.

