Christophe Galtier quitte le Qatar et se retrouve libre de tout contrat

Retour en Europe ?

Pour une première expérience à l’étranger, Christophe Galtier s’était distingué en rejoignant le Qatar il y a quasiment deux ans. En octobre 2023, l’ancien entraîneur de Saint-Étienne avait pris la tête de l’équipe d’Al-Duhail. Deux saisons plus tard, le Français n’a pas souhaité renouveler son contrat qui expire fin juin, selon L’Équipe.

« C’était une expérience extraordinaire »

L’annonce a été faite ce mardi soir sur les réseaux sociaux du club qatari, où l’on voit Christophe Galtier confortablement installé dans un gros fauteuil. « C’était une expérience extraordinaire. Pour ma famille, pour moi. Sur le plan familial, on a découvert des gens qui nous ont bien accueillis, avec une grande hospitalité », partage l’homme de 58 ans au cours d’une vidéo d’adieu longue de plus de six minutes.

شُكراً لك.. ❤ Merci beaucoup, Christophe Galtier pic.twitter.com/Ift4oLCCHx — Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) May 27, 2025

Pas sûr que les supporters d’Al-Duhail puissent en dire autant au regard du bilan du Marseillais. Habitué au podium de la Qatar Stars League, le club avait terminé à la sixième position pour la première saison de Christophe Galtier, sans le moindre trophée soulevé. La suivante et dernière s’est mieux passée, avec une deuxième place décrochée derrière Al-Saad. C’est également le leader du championnat qui a battu Al-Duhail en finale de Coupe du Qatar.

Christophe Galtier soigne son passage en décembre 2024 après avoir remporté la Coupe des Étoiles, l’équivalent de la Coupe de Ligue en France, porté par un but de l’ancien Rennais Benjamin Bourigeaud. L’ancien coach de Paris, Nice, Lille ou encore l’ASSE sera donc bientôt libre de s’engager là où le vent mènera son char à voile.

Une annonce alors qu’on apprend toute juste qu’une place attractive se serait libérée en Lombardie…

