Djamel Belmadi remplace Christophe Galtier au Qatar

On ne l’avait pas vu venir.

Quelques jours après l’annonce du départ d’Al-Duhail de Christophe Galtier, qui était arrivé à la fin de son contrat après deux saisons, le second de la Qatar Stars League a trouvé son successeur. Il s’agit de l’ancien sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi. Le vainqueur de la CAN 2019 retrouve donc un banc un an après avoir quitté les Fennecs. Ce choix peut paraître étonnant, puisque ce dernier aurait été cité dans des clubs d’Europe et d’Asie, mais Belmadi retrouve un club qu’il connaît très bien pour l’avoir déjà entraîné de 2015 à 2018.

C’est pourtant jamais une idée brillante de retourner avec son ex.

Christophe Galtier quitte le Qatar et se retrouve libre de tout contrat