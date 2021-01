Liverpool piégé à Southampton

Southampton (4-2-2-2) : Forster - Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand - Diallo, Ward-Prowse - Armstrong, Djenepo - Ings, Walcott. Entraîneur : Hasenhüttl.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, Thiago, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Klopp.

FC

Dupé dès les premières secondes, et incapable de se dépêtrer du piège ensuite.Sur la pelouse de Southampton, Liverpool est tombé lors de la dix-septième journée de Premier League. Lessavaient pourtant que leur adversaire, auteur jusque-là d'une bonne saison, avait tout de l'épouvantail. Ce qui ne les a pas empêchés de se faire avoir dès la deuxième minute, Ings lobant Alisson suite à un coup franc de Ward-Prose sur lequel Alexander-Arnold ne s'est pas montré inspiré. Inspirés, ses partenaires ne l'ont pas été non plus durant le reste de la partie. Si Salah a cru égaliser avant de voir sa tentative fuir le cadre de Forster, c'est ainsi Tella qui a failli réaliser le break. Signe que les, à l'aise avant l'entracte, ont mérité leur succès. Au moins au regard de la première période. Car dans la seconde, Stephens a par exemple dû s'interposer pour éviter le but de Mané pendant qu'Alisson se faisait une petite frayeur devant Valery (sauvetage d'Henderson) et les visiteurs n'ont plus touché la quille. Sans toutefois devoir faire face à pléthore d'occasions, en dépit du statut de champion en titre porté par les visiteurs.Un champion en titre qui n'a désormais plus aucune marge sur Manchester United (même nombre de points que son rival, un match en plus à disputer pour les), en tête du championnat.