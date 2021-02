Lille ralenti par Brest

Devant un Stade brestois attentif en défense, le Losc a concédé un nul sans saveur après sept victoires consécutives sur la scène nationale. La faute à une puissance offensive en panne, ce dimanche. Mais ce point suffit à Lille pour récupérer sa place de leader et repasser devant le Paris Saint-Germain, avec une unité d'avance.

Une frappe cadrée, rien de plus

Un but refusé, pas davantage

Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik, Fonte, Djalo, Reinildo - Araújo (Weah, 61e), Xeka (Sanches, 71e), André, Bamba - Ikoné (Yazıcı, 60e), David (Lihadji, 90e). Entraîneur : Galtier.



Brest (4-3-3) : Cibois - Pierre-Gabriel, Hérelle, Chardonnet (Le Douaron, 91e), Perraud - Lucas, Belkebla, Lasne - Faivre, Mounié, Honorat. Entraîneur : Dall'Oglio.

Par Florian Cadu

Le jour de l'amour, le jour de la tendresse, le jour de l'affection entre couple… Même sur les terrains de football, visiblement. Car lors de ce 14 février 2021, Lille et Brest ont redoublé de gentillesse l'un envers l'autre durant leur match comptant pour la 25journée de Ligue 1. Avec, hélas, un score nul et vierge doublé d'une conséquence assez négative : sur le terrain du Losc, il y a eu autant d'occasions de but que de restaurants légalement ouverts dans l'Hexagone. Au moins, la note n'a rien de salée ou de compliquée à calculer : 0+0 = 0-0 (comme le nombre de tirs cadrés, pour les favoris du jour), avec des Dogues qui repassent devant le Paris Saint-Germain en tête du championnat (une unité d'avance) et des Bretons confortés dans le ventre mou du classement.Un seul tir cadré (en faveur de Brest), deux corners chacun et près de 70% de possession de balle pour un Lille qui ne sait pas quoi en faire. Tels sont les chiffres de la première période, pas franchement enthousiasmante. C'est dire si le froid du Nord - et plus globalement de la France - coupe les jambes des 22 acteurs, en ce dimanche de Saint-Valentin censé réchauffer les cœurs. Le Losc domine territorialement et techniquement, oui. Mais la balle ne parvient que rarement jusqu'aux cages de Cibois, qui se retrouve au chômage technique en plus de devoir subir les basses températures. Situation un peu différente pour son confrère et adversaire Maignan, lequel doit s'employer sur une frappe lointaine de Perraud. Histoire d'éviter une mauvaise surprise pour les locaux, obligés d'en faire beaucoup plus dans le second acte pour choper les trois points (même si un nul leur suffit pour récupérer leur place de leaders).Au retour des vestiaires, les Lillois tentent donc d'accélérer le mouvement. Toujours aussi concentré, Brest sent la pression s'accentuer dans son camp… Sans pour autant devoir compter sur des miracles de Cibois, dont le compteur d'arrêt demeure bloqué à zéro. Mais pour le dépuceler, encore faudrait-il que le Losc trouve la cible. Galtier procède donc à des changements offensifs (Yazıcı pour Ikoné, Weah pour Araújo), avec l'ambition de dynamiser un tant soit peu cette ambiance morose. Objectif presqu'atteint, d'ailleurs, puisque David fait vite trembler les filets sur corner après ces remplacements. Malheureusement pour le Belge, l'arbitre refuse sa réalisation pour un contact entre la sphère et le bras de Fonte. La suite ne donnera rien de beaucoup plus palpitant, malgré de multiples corners et tentatives (hors cadre, toujours) s'enchaînant, entraînant un nul sans trop de saveur qui met fin à la série de sept victoires d'affilée des Dogues toutes compétitions confondues. De toute façon, la Saint-Valentin était condamnée à être ratée cette année.