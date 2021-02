Reims et Montpellier ronronnent

Rajković - Foket, Abdelhamid, Faes, Konan - Cassamá (Touré, 82e), Mbuku (Berisha, 74e), Chavalerin - Cafaro, Doumbia (Zeneli, 58e), Dia. Entraîneur : David Guion.



Omlin - Ristić, Congré, Hilton, Sambia - Ferri, Savanier, Mollet (Chotard, 73e) - Mavididi (Souquet, 73e), Laborde, Škuletić (Wahi, 55e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

AH

Le côté obscur de la L1.Sous un soleil aveuglant qui a plongé Delaune dans l’ombre, on n’a pas vu grand-chose entre Reims et Montpellier. Dans tous les sens du terme. La preuve : il a fallu attendre la 41minute pour observer la première frappe cadrée du match sur une timide percussion de Doumbia côté gauche, qui a repiqué sur son pied droit sans réussite. Avant cela, on avait surtout assisté à une farandole d’imprécisions techniques des deux côtés malgré les bonnes intentions affichées par les deux camps. Mais quand l’avant-dernier geste n’y est pas, difficile de se créer des occasions franches. L’unique grosse opportunité de ce premier acte est venue du seul homme un peu remuant : Mathieu Cafaro, auteur d’une frappe sèche trop croisée (23). En dehors de cela, on a frôlé le néant.Le problème, c’est que le spectacle n’a pas non plus été au rendez-vous dans le second acte. Et le pire, c’est que ça a failli fonctionner pour Montpellier. Qui a offert une minute de folie sur un pétard de Savanier boxé péniblement par Rajković suivi par un retourné magnifique de Laborde, là aussi détourné par le portier serbe (54). Deux énormes occasions, et puis silence radio pour le MHSC. Alors, Reims a repris sa timide domination. Sans succès. Seul dans la surface, Mbuku a dévissé (56) avant que Cafaro ne pêche sur coup franc (63) et ne bute sur un Omlin impérial au sol alors que Boulaye Dia attendait le ballon seul devant les cages (75). C’est ensuite Zeneli qui s’est invité au bal des occasions manquées (80). Trop tard, ce Reims-Montpellier était déjà voué à récolter la palme de l’ennui de cette 27journée.Stade de rincés.