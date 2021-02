Leipzig foudroie Gladbach

Vidéo

Leipzig (4-2-3-1) : Gulácsi - Mukiélé, Upamecano, Orban, Halstenberg - Adams, Sabitzer (46e, Sørloth) - Nkunku, Olmo, Kluivert (76e, Forsberg) - Poulsen. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Borussia M'Gladbach (3-5-2) : Sommer - Beyer, Elvedi (62e, Bensebaini), Ginter - Lazaro, Hofmann (62e, Neuhaus), Zakaria (62e, Stindl), Wolf, Wendt (81e, Pléa) - Thuram (62e, Kramer), Embolo. Entraîneur : Marco Rose.

Fou !Surpris par la vigueur de Gladbach lors de la première demi-heure et mené de deux buts, Leipzig a réussi la prouesse de renverser la table ce samedi. En crucifiant sa victime dans le temps additionnel, évidemment. Malgré une équipe très remaniée (pas de Pléa, Bensebaini, Stindl, Neuhaus et Kramer au coup d'envoi), Gladbach croque dans la partie à pleines dents. Lesont besoin d'une victoire éclatante, ça se sent et ça déboussole Leipzig. Dès la cinquième minute, Upamecano se foire dans son intervention : penalty, transformé difficilement par Hofmann. Devant la fougue adverse et le règne de terreur qu'impose le monstre Denis Zakaria au milieu, la meilleure défense de BuLi se brise une seconde fois grâce à une belle initiative de Lazaro. L'excellent centre de l'Autrichien trouve la tête d'Embolo, que Marcus Thuram est tout heureux de dévier dans les filetsSi son équipe se réveille un peu après la claque (énorme raté de Sabitzer, à la 33minute), la révolte n'est pas assez bien structurée pour Julian Nagelsmann. L'entraîneur tente donc un coup de maître, en sortant son capitaine Sabitzer et en revoyant son dispositif tactique. Bingo : les Saxons retrouvent de la largeur avec la belle galette d'Halstenberg pour Nkunku, tandis qu'Upamecano jouit de plus de liberté d'action. Déjà à l'origine du premier but, le futur Munichois initie une nouvelle banderille solidement conclue par Poulsen. Complètement essoré, Gladbach a du mal à sortir la tête de l'eau et se dirige vers un scénario catastrophe. Inévitablement, ce dernier se produit avec le coup de casque rageur de Sørloth. Terrible pour les Poulains, mais mérité pour lesLesquels, avec ces trois points, se donnent le droit de continuer à croire au titre.