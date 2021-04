Leipzig élimine le Werder et voit la finale

Werder Brême (4-3-3) : Pavlenka - Gebre Selassie, Veljković, Moisander, Augustinsson - Mbom (Bittencourt 73e), Gross (Bargfrede 118e), Eggestein - Füllkrug (Osako 61e), Selke (Mohwald 96e), Sargent. Entraîneur : Florian Kohfeldt.



RB Leipzig (3-4-2-1) : Gulácsi - Orbán, Konate, Upamecano - Mukiele, Kampl, Haïdara (Nkunku 46e, Forsberg 114e), Angeliño (Henrichs 101e) - Olmo, Sabitzer (Poulsen 74e) - Sørloth (Hwang 90e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Avant de filer en Bavière cet été, Julian Nagelsmann aura l’opportunité de soulever son premier trophée avec le club qui l’a révélé.Longtemps tenue en échec au Weserstadion, son équipe a morflé, mais est finalement venue à bout du Werder lors des demi-finales de la Coupe d’Allemagne (1-2). Les partenaires d’Upamecano démarrent pourtant de fort belle manière. Sur l’un de ses premiers ballons, Sørloth oblige Pavlenka à se coucher après un bon coup de tête. Dominateurs, lesen oublient cependant l’essentiel et passent à deux doigts de se faire plumer à la demi-heure de jeu. Lancé en profondeur, Sargent prend le meilleur sur Konaté avant de manquer son face-à-face avec Gulácsi. Juste avant la pause, le Werder aurait même pu bénéficier d’un penalty après un accrochage entre Konaté, encore lui, et Selke, mais l’arbitre revient finalement sur sa décision après utilisation de la VAR.Au retour des vestiaires, c’est au tour des hommes de Florian Kohfeldt d’avoir chaud aux fesses. Leipzig tente de forcer le verrou par l’intermédiaire d’Orbán, puis de Nkunku, mais les deux touchent les montants. En toute fin de période, il faut même un énorme Pavlenka pour sortir le coup de tête de Poulsen et envoyer tout le monde en prolongation. Impeccable jusque-là, le portier tchèque cède néanmoins quelques instants plus tard face à Hwang Hee-chan, à la conclusion d’un joli mouvement collectif. Poussive au début, cette confrontation tient finalement toutes ses promesses lorsque le Werder trouve les ressources pour égaliser. À l’affût, Leonardo Bittencourt profite d’une erreur de relance d’Upamecano et pousse le ballon au fond des filets. Résigné à l'idée de la séance de tirs au but, le coach de Leipzig sort Nkunku et lance Emil Forsberg. Trois minutes plus tard, le Suédois se mue en héros en arrachant le billet pour la finaleRendez-vous demain pour savoir qui, de Dortmund ou d’Holstein Kiel (2. Bundesliga), viendra priver Nagelsmann du parfait clap de fin.