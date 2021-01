Leicester accroché à Everton

Everton (4-4-2) : Pickford - Holgate (Iwobi, 80e), Mina, Keane, Godfrey - J. Rodríguez (Sigurðsson, 85e), Gomes, Davies, Digne - Calvert-Lewin (Coleman, 89e), Richarlison. Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Castagne, Fofana, Evans Söyüncü, 77e), Justin - Ndidi (Mendy, 42e), Tielemans - Albrighton (Ünder, 68e), Maddison, Barnes - A. Pérez. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Joli duel d'outsiders.Dans ce match entre prétendants à l'Europe, Everton a frappé en premier grâce à une superbe inspiration de James Rodríguez, avant de voir Leicester hausser le ton pour revenir et ramener un point bien mérité.Desprivés de Jamie Vardy pour les prochains matchs, mais qui se rendent maîtres du ballon dès les premiers impacts. Au fil d'une première période vide de réelle opportunité, les protégés de Carlo Ancelotti sortent peu à peu de leur coquille et vont être récompensés par James Rodríguez, sur un exploit individuel. Après un centre repoussé par Fofana, le Colombien se saisit une nouvelle fois du ballon à l'entrée de la surface, élimine et envoie une superbe frappe du droit pour clouer Schmeichel sur place. Un premier acte compliqué pour Leicester, qui perd ensuite Ndidi sur blessure.La musique n'est plus la même au retour des vestiaires : Maddison et les siens évoluent bien plus haut et se montrent plus tranchants avec le cuir. James Justin inquiète Pickford par deux fois, tandis que les joueurs offensifs d'Everton en sont réduits à défendre. Mais à force de plier, l'édifice va finir par rompre fort logiquement. À la suite d'un corner, la frappe plein axe de Tielemans surprend Pickford, qui dévie le ballon sur son poteau, avant de le voir finir au fond. Déjà le cinquième but cette saison en Premier League pour l'ancien Monégasque. La fin de rencontre est animée, les deux formations tentant de forcer la décision. Les meilleures opportunités sont pour les visiteurs, mais il était écrit qu'il n'y aurait pas de vainqueur dans ce match entre deux des belles surprises de la saison outre-Manche.Rendez-vous la saison prochaine sur la scène européenne ?