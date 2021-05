Leeds, le miracle Bielsa

« Nous jouons contre n’importe quelle équipe de la même façon. Nous jouons avec notre philosophie du football. Et nous nous tenons à cela. »

Incertitudes et scores de fou

Leeds détesté, vraiment ?

« C’est un sentiment très étrange pour les supporters, car nous avions l’habitude d’être haïs par tout le monde. Aujourd’hui, nous sommes adorés et même la deuxième équipe favorite de tout le monde. »

« Plutôt que de ne penser qu’à attaquer tout le temps, Bielsa a réussi à solidifier sa défense. »

Deep Learning

Run Leeds Run

It’s official: Leeds United run a ???... Sprint longer distances and more often per game — by an enormous margin Nearly 50% more sprints than #Arsenal & #THFC Data show opponents raise their intensity when facing #LUFC to try and compete @peterrutzler & @Worville — The Athletic UK (@TheAthleticUK) May 21, 2021

« Beaucoup de gens ont dit que Leeds allait exploser en fin de saison. Mais ça a été tout le contraire. »

« Dieu a créé les hommes à son image, Bielsa a créé Leeds à la sienne »

« Il y a des joueurs très talentueux dans cet effectif, comme Raphinha et Rodrigo. Mais aucune individualité ne ressort, c’est une équipe qui n’est belle que collectivement. »

« Revie avait ses superstitions, ses rituels étranges, mais c’était un génie. C'est le même chose pour Bielsa : il s’assoit sur sa glacière, mais c’est un génie. »

« Il est le Sauveur, le Messie, certains l'appellent même Dieu »

Marre de la lose

« Dans le monde, une logique prévaut. Celle que les riches s'enrichissent, aux dépens des pauvres qui s'appauvrissent. »

Par Valentin Lutz

Un miracle est-il toujours un miracle, s'il dure depuis trois ans ? Si les fans du Yorkshire le voulaient, voilà à quoi pourrait ressembler un sujet de philo type. Pas forcément facile, au demeurant. À Leeds United, la réponse tiendrait en tout cas en un mot et sans avoir besoin de justifier autrement qu'en citant le nom de Marcelo Bielsa : oui. Car depuis 2018 et son arrivée dans la ville de, l'Argentin a complètement transformé le destin d'un club dont Anthony Clavane, écrivain anglais, disait qu'il avait tout pour triompher, mais ne triomphait jamais. Cette saison,a une nouvelle fois fait mentir l'adage en permettant à son équipe d'atteindre une historique neuvième place en Premier League malgré des moyens financiers dérisoires à l'échelle du Royaume. Fidèles à son jeu et à ses principes, lesont enchanté l'Angleterre. Au point de remettre en cause leur statut d'équipe détestée et marquée par la lose. Comme quoi, à Leeds, les miracles durent bel et bien trois ans.Pour comprendre le succès de Leeds cette saison, il faut revenir un an en arrière. À l’intersaison 2019, lorsque lestout juste promus en Premier League après seize années d’abstinence découvrent la manne financière réservée aux clubs de l’élite, pour être précis. Le club du Yorkshire décide alors de faire chauffer la carte bleue, et dépense pas moins de 120 millions de livres sur le marché des transferts. Dans ce domaine aussi, c’est Marcelo Bielsa qui fixe les cibles : arrivent par exemple Rodrigo (ancien attaquant de Valence) pour 33 millions, l’ailier Raphinha en provenance de Rennes en échange de 20 patates ou encore le défenseur central Robin Roch pour 15 briques. Ceci étant, Leeds ne bénéficie pas d’une préparation optimale, entravée par les suites du coronavirus, et l'objectif initial déclaré (40 points, seulement) laisse entrevoir quelques doutes sur les capacités de Leeds à survivre aux joutes de l’élite.Au début de la saison, une seule certitude parcourt l’Angleterre : celle que Leeds jouera son jeu, quoi qu’il en coûte, car il n’est pas dans la réputation du mentor argentin de changer d’avis., déclarait Andrea Radrizzani, président du club, àen février dernier.Les premiers matchs confirment rapidement cette intuition. Le résultat ? Un pressing d’enfer, une intensité énorme, une possession de balle parfois outrageuse, des transversales incessantes... En gros, une équipe qui, à force de ne penser qu’à l’attaque, finit par se découvrir. Bien décidé à marquer les esprits d’entrée, Leeds commence par des résultats fleuves : une défaite 4-3 contre Liverpool, puis une victoire 4-3 face à Fulham. Le décor est posé. Les semaines suivantes, la chanson se répète : des lourdes défaites contre Leicester (1-4) ou Manchester United (2-6), et des victoires impressionnantes contre West Brom (5-0) ou Newcastle (5-2). Bref, le show Marcelo Bielsa est déjà lancé.Très vite, donc, Leeds fait une sacrée impression. La première explication répond à l'histoire sulfureuse des, longtemps affublés du sobriquet de, raconte Gary Edwards, fan de United qui n'a pas manqué un match desdepuis 1968.Cette année, au contraire, les locataires d'Elland Road ont été exemplaires. Ce qui n'est pas qu'anecdotique, pour une écurie à la réputation de tricheuse., prolonge Anthony Clavane, auteur de l’ouvrage de référenceLa seconde tient tout simplement au jeu de l'écurie du Yorkshire, admirée pour son originalité, son panache et sa propension à ne jamais se départir de ses principes de beau jeu, bien servis par des éléments comme Raphinha ou Harrison :, poursuit Anthony Clavane. Au point de nuancer l'avis du Royaume sur le club le plus détesté du pays :S'ils font grincer quelques dents, les résultats en dents de scie de Leeds tiennent en tout cas plus de l’apprentissage que de problèmes durables., explique Anthony Clavane.[onze en tout, NDLR]À la trêve, les signes de la progression sont visibles : Leeds est douzième, un résultat satisfaisant, et dispose de la sixième attaque. Les axes de progression le sont tout autant : à ce stade, Leeds a encaissé 34 buts en 19 matchs. Seul West Brom, complètement largué dans ce domaine, a fait pire.À cet égard, quoi qu’on dise de son inflexibilité, Marcelo Bielsa sait aussi régler les problèmes quand il y en a. La saison dernière déjà, à la même époque, son équipe souffrait d'une carence similaire. L'Argentin avait alors trouvé la solution, en resserrant les rangs derrière, avec le succès que l’on connaît. Cette saison, le même phénomène s’est produit., précise Anthony Clavane.Pour ce faire, Bielsa a normalisé le passage du 3-3-1-3 en phase offensive au 4-1-4-1 en phase défensive. Dernière cause de cette imperméabilité retrouvée, les retours de blessure.[Robin Kock, Liam Cooper et Diego Llorente ont par exemple été longtemps indisponibles, NDLR], raconte Gary Edwards.Les résultats de cette évolution se font remarquer en deuxième partie de saison. Avec, là encore, desdémentes. Notamment contre Leicester (3-1), ou Manchester City (1-2). À l’inverse, à l’exception d’une volée infligée par Arsenal (4-2), Leeds concède beaucoup moins. La dynamique est de haute volée, et ce, malgré les doutes soulevés par une frange d’observateurs. En cause, l’exigence physique que demande Bielsa à ses hommes, dont on aurait pu penser qu’elle finirait par se payer sur le terrain., confiait Marcelo Bielsa à Sky Sports , en janvier.De fait, une statistique ahurissante publiée par l'montre que Leeds est de très loin l’équipe qui a réalisé le plus de sprints à haute intensité cette saison., confirme Gary Edwards.En effet, comme l’année dernière d’ailleurs, aucun signe d’essoufflement n’a été remarqué. Peut-être de quoi ranger au placard la théorie du crash. De fait, sur la deuxième moitié d'exercice, Leeds est sixième et s'est hissé à une exceptionnelle neuvième place finale., s’enflamme Gary Edwards.Les 59 points récoltés cette saison sont également le plus haut total amassé par un promu depuis 2000-2001 et les 66 points d'Ipswich Town, et la neuvième position est le meilleur classement de Leeds en terre promise en une double décennie (depuis l’exercice 2001-2002).En symboles, il y a bien sûr certains joueurs présents dès le début de l'aventure et dont on disait à l’époque déjà qu’ils étaient limités. Parmi eux, Luke Ayling, infatigable arrière droit au catogan, Patrick Bamford, ex-du football anglais à la dégaine de gendre parfait, et bien sûr Stuart Dallas, emblématique visage de ce Leeds renversant., détaille Gary Edwards.Si Stuart Dallas a été plébiscité, c’est aussi parce qu’il illustre parfaitement l’engagement absolu des joueurs. À l’image d’Ezgjan Alioski, repositionné latéral gauche, Stuart Dallas a joué à quatre postes différents en 2020-2021 (milieu central et droit, arrière gauche et droit).La cause première de cette révélation ? Marcelo Bielsa, évidemment, dont on sait qu’il a un don pour faire exploser ses joueurs.illustre Anthony Clavane.La métaphore religieuse ne s’arrête pas là, car si lessont les disciples du dieu, alors ils en appliquent aussi les préceptes. En premier lieu, la nécessité absolue de s’intégrer au collectif sans rechigner., lâche Anthony Clavane.Il y a là aussi l’une des raisons de l’attachement démesuré de la ville à son équipe, qui a par exemple poussé un jeune supporter desgravement malade à attendre trois heures sous la pluie battante pour recevoir la signature de Gaetano Berardi en mars dernier. Signe que le club est attentif à cet engouement, le fan en question a été reçu dans la foulée dans le vestiaire des joueurs. Anthony Clavane s'émeut :Marcelo Bielsa lui-même montre l'exemple :À en croire Anthony Clavane, la Bielsa mania n’est donc pas près de s’essouffler à Leeds. Où il est, de plus en plus, comparé au légendaire Don Revie :Gary Edwards est du même avis :Il reste désormais à Leeds à ne pas se montrer trop fidèle à sa réputation., tempère Anthony Clavane.En coulisses, le président Andrea Radrizzani semble faire les choses dans l’ordre avec une priorité donnée à la formation., s’enthousiasme Gary Edwards.Par ailleurs, Leeds, seizième budget de Premier League, s'est structuré avec de nouveaux investisseurs venus de la franchise de foot américain des 49ers. Gary Edwards les accueille avec prudence :Andrea Radizzani, qui rêve plus grand, a déjà précisé que l’objectif de la saison prochaine serait de faire mieux que celle-ci. Puis, d’ici trois ans, de se battre pour le top 6. Et les manœuvres sont déjà lancées, d'autant que des recrues semblent nécessaires :, pour Anthony Clavane. Pour l’instant, la priorité est néanmoins aux départs, puisque Berardi et Hernández ont déjà annoncé le leur. De son côté, Bielsa devrait rester au moins un an de plus et continuer à exalter une frange du foot. Car oui, dans un pays où les plus grands clubs se sont livrés à la Superligue, Bielsa fait figure de résistant., a-t-il un jour déclaré, en conférence de presse.Sur le terrain, lea du moins représenté une alternative au jeu des gros, une certaine idée du football des « faibles » , romantique, capable de mourir avec ses idées. Et qu'on se le dise : ce n'est pas près de s'arrêter.