Le Real et Chelsea remettent la bataille à plus tard

Malmené une bonne partie du match, notamment en première mi-temps, le Real Madrid a malgré tout réussi à préserver le nul en demi-finales aller de la Ligue des champions face à Chelsea (1-1). Les Merengues peuvent remercier Karim Benzema, qui a répondu à l'ouverture du score de Christian Pulisic, leur permettant de garder espoir pour le retour mercredi prochain.

Real Madrid (3-5-2) : Courtois - Militão, Varane, Nacho - Carvajal (Odriozola, 77e), Modrić, Casemiro, Kroos, Marcelo (Asensio, 77e) - Benzema (Rodrygo, 92e), Vinícius (Hazard, 66e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta (James, 66e), Kanté, Jorginho, Chilwell - Pulisic (Ziyech, 66e), Mount - Werner (Havertz, 66e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

C'est un sentiment qui donne l'impression de se répéter d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Celui de voir le Real Madrid, pourtant faiblard, dominé, parfois même aculé, réussir à s'en sortir inévitablement ... Surtout en Ligue des champions. Ce mardi soir, face à Chelsea, le club aux treize coupes aux grandes oreilles ne l'a pas emporté, en demi-finales aller de la compétition. Certes. Mais il n'a pas perdu non plus (1-1). Et au vu de la physionomie de la rencontre, c'est un petit miracle. Dans une vraie machine à laver pendant quasiment toute la première période, less'en sont remis à Karim Benzema - unique joueur de Zizou à surnager dans ce match - pour au moins conserver un résultat qui leur laissera un espoir avant le match retour. Oui, la bête est blessée. Mais elle est toujours en vie.Bien rodé le week-end passé dans le succès acquis à West Ham (0-1) , le 3-4-2-1 desfait rapidement mal à l'adversaire du soir. Grâce notamment à un pressing intense et à N'Golo Kanté, étonnamment haut sur le pré, les Anglais mènent leur première offensive sur le but madrilène par Timo Werner - seul aux six mètres -, dont la reprise est repoussée miraculeusement par Thibaut Courtois (10). Auteur d'une belle remise de la tête sur le coup, Christian Pulisic se mue ensuite en finisseur : bien lancé par une ouverture de Rüdiger, l'Américain prend son temps pour dribbler le portier belge et ouvrir logiquement le score. La défense à trois du Real est complètement dépassée, les vagues bleues s'enchaînent, et il ne manque presque rien à Ben Chilwell pour doubler la mise (25). Surgit alors un homme, pour sauver une Maison-Blanche à la ramasse jusqu'ici : Karim Benzema. Après avoir, totalement contre le cours du jeu, fracassé le poteau du pied gauche (23), le Français s'amuse de nouveau à la demi-heure de jeu. Dans la continuité d'un corner joué à deux, KB9 enchaîne un sublime contrôle de la tête et une puissante reprise sous la barre pour remettre le navire madrilène à flot, sous les trombes d'eau du stade Alfredo-Di Stéfano. L'occasion, au passage, d'égaler Raúl et ses 71 buts en Ligue des champions.Globalement plaisant dans le premier acte, le rythme retombe considérablement au retour des vestiaires. D'un côté, les Espagnols règlent progressivement leurs soucis défensifs, décalant notamment Nacho sur le côté gauche et faisant monter Marcelo d'un cran. De l'autre, Chelsea semble finalement se contenter de ce petit pion à l'extérieur qui lui convient plutôt bien, pas aidé non plus par le manque de spontanéité de Werner. Thomas Tuchel tente bien d'apporter du sang frais avec les entrées de Kai Havertz ou de Reece James pour dynamiser un peu ses poulains. À raison, puisque les situations les plus tièdes viendront d'un entrant, en l'occurrence Hakim Ziyech, grâce à un centre fuyant pour personne (71) et un coup franc sans grand danger pour Courtois (79). Toni Kroos d'une frappe lointaine déviée (88), puis Raphaël Varane sur le corner qui suit, feront parcourir le dernier frisson de la soirée dans le dos des supporters londoniens. Pour le prochain, il faudra maintenant attendre mercredi prochain.