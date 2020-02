Le Real Madrid chute à Levante

101

Levante (4-4-2) : A.Fernández - Toño, Cabrera, Postigo, Miramón - Bardhi, Campaña, Vukčević, Morales (Martínez, 80e) - Martí (Melero, 67e), Mayoral (S.León, 88e). Entraîneur : Paco López.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal - Casemiro, Kroos, Modrić (Valverde, 82e) - Isco (L.Vázquez, 73e), Hazard (Vinicius Júnior, 67e), Benzema. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Il y avait sans doute une meilleure manière de préparer la réception de Manchester City en C1.Dans la banlieue de Valence, le Real Madrid devait obligatoirement s'imposer dans l'optique de récupérer son fauteuil de leader à Barcelone, facile vainqueur d'Eibar dans l'après-midi. Très vite, lesse mettent à l'œuvre, mais Karim Benzema bute sur la muraille Aitor Fernández. Excellent depuis le début de saison, le portier formé à l'Athletic Club s'avère très en forme comme en témoigne ses différentes parades sur de nouvelles tentatives de Luka Modrić. À la pause, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge malgré la domination madrilène.Par la suite, Eden Hazard va lui aussi perdre un face-à-face contre l'impeccable Fernández. Plus le temps passe, plus Levante commence à se rapprocher du but gardé par Thibaut Courtois à l'image d'un contre où Roger Martí préfère frapper sur le gardien belge plutôt que de servir Ennis Bardhi, seul sur sa gauche. Touché à la cheville, Hazard sort du terrain et laisse sa place à Vinicius Júnior. Sans effet, l'entrée du Brésilien laisse place au doute dans les rangs de la Maison-Blanche. D'une frappe pure et rectiligne, José Luis Morales inscrit unavant de sortir sous les applaudissements du stade (79, 1-0).Au courage, Levante fait tomber le Real pour la deuxième fois de la saison en Liga... et laisse au Barça les commandes du championnat.