Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, investit au Real Saragosse

COMUNICADO OFICIAL | Un grupo de inversores adquiere la mayoría del capital social del Real Zaragozahttps://t.co/OTQTgZvGL4 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 8, 2022

Un pied-à-terre en Espagne pour le week-end.D1 colombienne, Serie C, Ligue 1 et Liga Adelante... Non, ce n’est pas l’itinéraire d’un, mais bien les championnats dans lesquels Joseph Oughourlian possède des actions dans un club. Propriétaire des Millonarios de Bogota, du Calcio Padoue et du RC Lens, l’homme d’affaires franco-arménien vient d’investir dans le Real Saragosse. Il a acquis 5% du club espagnol, actuellement onzième de son championnat. Le club l’a annoncé via un communiqué., a déclaré àle président du RC Lens.Il sera accompagné dans ce projet de son associé aux Millonarios Gustavo Serpa et des frères José et Jorge Mas Santos, propriétaires de l’Inter Miami.La méthode Franck Haise va pouvoir inonder l'Europe.