Le FC Metz donne un cahier de vacances pour la Toussaint

[ ℂ????? ?? ???????? ] À l'approche des vacances de la Toussaint, découvrez le cahier de vacances à l'effigie de @Grayou_officiel pour CM1-CM2 ! Mathématiques Français Géographie Arts plastiquesPour télécharger le cahier de vacances Grayou — Fc Metz (@FCMetz) October 20, 2021

Grayou est l'un des derniers espoirs du peuple messin cette saison.Le FC Metz a tout prévu pour les vacances de la Toussaint. Avec sa mascotte Grayou, le club à la Croix de Lorraine a mis gratuitement à disposition des parents un cahier de vacances pour les élèves de CM1 et CM2 . C'est un document PDF de onze pages qui est proposé, avec un second volet comportant les corrections des différents jeux et exercices.Au programme, quelques exercices de maths, des petits jeux de logique, un peu de géographie, de français et du dessin. Si à l'intérieur on retrouve quelques clins d'œil (un tableau d'affichage avec une victoire messine 4-2 contre l'ASNL), et qu'il s'agit plus d'un cahier de jeu qu'un véritable cahier de révision, l'idée est à saluer et sera surement plus appréciée des intéressés plutôt que des vrais exercices à la dur.Même si en tant que 18e, le FC Metz fait plutôt figure de mauvais élève.