Le FC Aravis crucifie un grand FC Villy-Le-Pelloux

Instigateur d'un projet mythique avec sa marche du siècle, récompensé par le Grand Prix So Foot, le FC Villy-le-Peloux s'est logiquement montré court physiquement pour renverser le FC Aravis. Héroïques et joueurs, les Ecureuils ont fini par craquer en deuxième mi-temps face à d'impitoyables Castors (3-8).

FC Villy-Le-Pelloux 3-8 FC Aravis

Grande Dario

Le poids de jambes trop lourdes

FC Villy-Le-Pelloux : Benjamin Foucher, Fabien Polo, Louis Dompmartin, Maxime Bourgoin, William Terrier, Antonio Gomes, Dario Bellino, Mathieu Favret, Vincent Barbato, Jérémy Roturier, Mateo Merad, François Janin, Thomas Pochat, Florent Nou, Valentin Durand.



FC Aravis : Albéric Pean, Damien Perrillat, Martin Goy, Clement Missillier, Valentin Bon, Boris Genand, Charly Verney, Joris Viola, Paul Collomb, Alexis Vulliet, Eric Betemps, Iselin Tochon, Joffrey Maistre, Dylan Chambon, Cedric Pronnier.

Par Valentin Lutz, à Villy-Le-Pelloux

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A l'heure de siffler le coup d'envoi de ce match de gala, les deux équipes n'arrivaient clairement pas dans les mêmes conditions : d'un côté, le FC Aravis, bien décidé à remporter une rencontre qui restait avant tout un match de championnat, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de la cinquième division de Haute-Savoie. De l'autre, le FC Villy-Le-Pelloux, sans doute tout aussi motivé mais bien entamé par la fameuse marche du siècle. Car oui, les Haut-Savoyards ont bien bouclé 35 bornes à pied, voire 40 selon les marcheurs, pour regagner leur enceinte. Au coup d'envoi, les Ecureuils alignaient en effet trois marcheurs, tous en défense. Forcément, cela s'est senti en fin de rencontre.Dans une ambiance des grands matchs, ponctuée par une série de feux d'artifice, ce sont les visiteurs qui ont allumé les premières cartouches. Dès la cinquième minute, Charly du FC Aravis ouvrait le score et prenait à revers Benjamin Foucher, aka Julien Faubert (). De quoi permettre aux supporters des Verts de sortir les engins pyrotechniques et faire fuir le troupe au de vaches venues assister au matchs aux premières loges. Pourtant plutôt dominé, le FC Villy-le-Pelloux a réagi dix minutes plus tard, quand Dario, le Sicilien de Haute-Savoie s'en est allé égaliser de la tête après un superbe centre de Damien au second poteau ().Juste après la remise en jeu, Boris Genand du FC Aravis a fait basculer le match dans la folie en redonnant l'avantage aux siens, d'un merveilleux cachou dans la lucarne (). Mais le FC Villy-Le-Pelloux fonctionne à réaction : sur un corner de la droite vers la gauche, le cuir est retombé sur la tête de l'immense Dario, qui a remis vers Jérémie, buteur d'une tête plongeante (). Après une période d'accalmie, le FC Villy-le-Pelloux s'est décidé à passer la vitesse supérieure, malgré les jambes lourdes : Dario, encore lui, toujours lui, a déboulé côté droit et a trompé le porter d'une belle frappe croisée (). Suffisant pour faire passer les locaux en tête à la mi-temps.Au retour des vestiaires, le rythme de niveau Ligue des Champions s'est maintenu, Dès la reprise, Boris Genand a remis les deux équipes à égalité et a lui aussi signé son doublé (). Par la suite, les castors d'Aravis ont poussé, bien aidé par les jambes soudain devenues lourdes des écureuils de Villy :: après une succession de grosses occasions, les Verts ont fini par trouver la lumière, grâce à une tête sur corner d'Alexis, auteur d'une célébration extatique (). Bien émoussés, les écureuils ont subi et les castors ont poussé, sans parvenir à trouver la faille, malgré de grosses situations détournés par Julien Faubert. Héroïques, les joueurs de Villy-Le-Pelloux ont tenté de réagir, sans succès, et ont même concédé de nouveaux buts, inscrits par Eric Betemps, tout juste entré en jeu (). Boris Genand s'est ensuite offert un triplé (), puis un quadruplé, à l'issue d'un coup-franc sublime enroulé en lucarne (). Eric Betemps a même parachevé le score en toute fin de match (). Tant pis, l'enjeu était ailleurs pour le FC Villy-Le-Pelloux, qui, s'il n'a pas remporté le match, s'est clairement montré à la hauteur de sa déjà mythique marche du siècle.