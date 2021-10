Le fan de la Fiorentina qui a insulté Koulibaly a été arrêté

#FiorentinaNapoli, insulti razzisti a Koulibaly: identificato il tifoso https://t.co/6097VOqChW — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 8, 2021

MD

Une insulte raciste en plus, un abruti en moins.Visé par des insultes racistes lors du déplacement à Florence (1-2) , Kalidou Koulibaly avait demandé d’identifier ces imbéciles et de les tenir à l’écart des stades. Et comme personne ne peut aller à l’encontre de l’armoire sénégalaise de 90 kilos pour 1 mètre 87, le coupable a été repéré, arrêté et sera bientôt sanctionné. Toujours dans les petits papiers des écuries transalpines, le journaliste Gianluca Di Marzio a annoncé que le jeune homme âgé entre 20 et 30 ans (sacrée fourchette) a été identifié grâce à la vidéosurveillance du stade Artemio-Franchi, ainsi qu'à l’aide des stewards et policiers présents dimanche dernier. Les dirigeants de la Fiorentina souhaiteraient empêcher cette personne d’accéder à l’enceinte deà vie. Sanction logique à venir.