Le Chelsea de Tuchel continue sa série en disposant d'Everton

Ne demandez pas à Thomas Tuchel de choisir entre ambition et pragmatisme. Le coach allemand a décidé depuis son arrivée à Londres de jongler avec ces deux notions. Grâce à une arrière-garde peu mise à l'épreuve et une première mi-temps prudente, sesquelque peu remaniés ont poursuivi leur série en l'emportant face à Everton, ce lundi (2-0).Un coup de billard, et puis c'est à peu près tout. Déterminé à ne pas être dépassé par son adversaire du soir, Chelsea a longtemps accaparé le ballon, disposant de plus de 80% de possession à la demi-heure de jeu, sans en faire grand-chose. Puis Alonso s'est glissé dans le dos d'Holgate, pour adresser un centre à Havertz. La déviation de l'Allemand est contrée par Godfrey qui, malheureux, prend à contrepied son propre gardien. Everton accuse le coup, mais est bien incapable d'apporter sur la cage de Mendy la moindre étincelle dans le premier acte, conséquence d'un entrejeu d'Everton dépassé, notamment car privé de James et Doucouré.Toujours constricteur à l'orée du second, Chelsea se fait plus incisif. Pas crédité du premier pion, Havertz ne l'est pas non plus du second qu'il inscrit, pour un contrôle du bras décelé par la VAR (54). Si Ancelotti ambitionne d'amener Everton en Ligue des champions, il lui faudra sans doute attendre une année de plus. Car ses, quand ils se montrent, le font trop maladroitement, à l'image de la frappe de Richarlison, premier frisson pour un Mendy qui a réalisé son treizièmede la saison. Dans tous les bons coups, Havertz, bien lancé en profondeur, est fauché par Pickford. Jorginho se charge de la sanction avec un penalty signature pour faire le break. Ni Werner ni Kanté ne saleront une addition largement suffisante et réglée tout en maîtrise.Chelsea poursuit donc sa marche en avant face à un adversaire direct un peu pâlot, relégué à quatre longueurs au général. De bon augure à près d'une semaine du match retour face à l'Atlético.Mendy - Zouma, Christensen, Azpilicueta - Alonso, Kovačić (Kanté, 66), Jorginho, James - Havertz, Werner (Pulisic, 90), Hudson-Odoi (Mount, 66Thomas TuchelPickford - Keane, Godfrey, Holgate - Digne, Gomes (Bernard, 76), Allan, Iwobi - Richarlison, Sigurðsson (King, 70), Iwobi (Davies, 56) - Calvert-Lewin Entraîneur : Carlo Ancelotti