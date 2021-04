Le carton signé par Haaland va profiter à une association

LF

Tout s'explique.La scène durant laquelle on apercevait l'arbitre roumain Octavian Sovre demander à Erling Haaland de signer ses cartons à la fin de la rencontre entre Manchester City et Dortmund a fait le tour d'Europe. Le quotidien roumain Gazeta Sporturilor a cherché à savoir pourquoi un arbitre aussi expérimenté faisait cela devant les caméras. Et le geste est en fait louable : Octavian Sovre a offert son butin à l'association « SOS Autisme Bihor » .L'arbitre assistant récolte depuis plus de cinq ans des objets tels que les maillots de grands footballeurs ou leurs autographes pour ensuite les offrir à l'association. Ceux-ci sont mis aux enchères et sont une source de revenus pour le centre venant en aide aux adultes et enfants atteints d'autisme grave.On préfère ça, plutôt que de le voir empêtré dans des affaires de racisme au Parc des Princes